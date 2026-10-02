FINANCIERE MARJOS : Nouveau Projet d'Entreprise /Publication du résultat semestriel 2026 / Mise à disposition du RFS 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Financière Marjos annonce un projet de nouvelle stratégie centrée sur les centres de données pour l'IA et de changement de dénomination sociale en Future Infra ; Résultat semestriel 2026

La société cotée sur Euronext Paris envisage d'investir dans l'acquisition, le développement et l'exploitation de centres de données dédiés à l'IA en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, dans un premier temps en partenariat avec WhiteFiber, Inc.

Paris, France — 2 octobre 2026 — Financière Marjos SCA (Euronext Paris : FINM) (la « Société ») a annoncé ce jour un projet de repositionnement stratégique visant à investir dans l'acquisition, le développement et l'exploitation de centres de données ( data centers ) dédiés à l'intelligence artificielle (IA) en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Dans le cadre de ce projet de nouvelle stratégie, la société a l'intention de changer sa dénomination sociale en « Future Infra SCA », tout en conservant son code mnémonique actuel sur Euronext Paris (FINM). Ce changement de dénomination sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société. La Société tiendra le marché informé à cet égard.

La Société a l'intention de mettre en œuvre la stratégie envisagée dans un premier temps en tant que partenaire de WhiteFiber, Inc. (Nasdaq : WYFI), un développeur et propriétaire-exploitant verticalement intégré d'infrastructures de centres de données dédiés à l'IA. Financière Marjos et WhiteFiber sont des sociétés sœurs placées sous le contrôle commun de leur actionnaire majoritaire, Bit Digital, Inc. (Nasdaq : BTBT). Par la conclusion d'un ou plusieurs accords de coentreprise, Financière Marjos (Future Infra) prévoit de bénéficier de la plateforme et des capacités établies de WhiteFiber en matière de centres de données — couvrant la recherche de sites, l'acquisition, le développement, l'exploitation et le financement de projets — ainsi que de son portefeuille d'opportunités exploitables. La Société estime que cette relation lui donnerait accès à des projets stratégiques à des conditions économiques viables, pendant sa phase de croissance. La Société prévoit de constituer son portefeuille initial de projets de centres de données auprès de WhiteFiber et estime que cette relation unique devrait permettre une montée en puissance opérationnelle rapide et un déploiement de capitaux à court terme.

Par ailleurs, et de manière secondaire par rapport à son partenariat avec WhiteFiber, la Société a l'intention de développer son propre portefeuille de projets en Europe et sur d'autres marchés mondiaux, incluant l'Amérique du Nord, le Japon, Singapour et l'Australie. La stratégie envisagée de la Société privilégierait des actifs disposant d'un accès sécurisé à l'énergie, via notamment la conversion de sites industriels existants en camps de centres de données dédiés à l'IA et au calcul haute performance, ainsi que le renforcement progressif de ses propres capacités.

Par ailleurs, Financière Marjos (Future Infra) pourrait procéder à des acquisitions ou réaliser des investissements structurés dans d'autres segments de la chaine de valeur des infrastructures IA, incluant, de façon non exhaustive :

des terrains et sites disposant d'un accès à l'énergie, assortis de raccordements au réseau électrique sécurisés ou potentiels, en vue de les développer en campus de centres de données dédiés à l'IA, y compris par un développement progressif dans le temps ; et des sociétés et projets de centres de données dédiés à l'IA, au moyen de solutions de capital structuré couvrant l'ensemble de la chaine de valeur, pouvant inclure de la dette structurée ou participative, des actions de préférence ou des instruments hybrides.

Ces investissements ont vocation à être structurés dans le cadre d'une stratégie opérationnelle à finalité commerciale et industrielle générale. Cela se traduirait par les droits de gouvernance associés, par l'implication de la Société dans le développement et l'exploitation des actifs sous-jacents, ainsi que par son horizon de détention à long terme.

Par le biais de cette stratégie, Financière Marjos (Future Infra) a l'intention de s'établir comme une plateforme cotée européenne de premier plan, dédiée au développement, à la détention et au financement d'infrastructures numériques qui soutiennent l'essor de l'IA.

Calendrier de financement envisagée

La Société a l'intention de mettre en place l'équipe de direction décrite ci-dessous. Sous la direction de cette équipe, les opérations menées au titre de la nouvelle stratégie envisagée devraient démarrer dans les meilleurs délais à compter (et sous réserve) de la décision de l'Autorité des marchés financiers mentionnée ci-dessous.

Sous réserve de cette décision et des conditions de marché, la Société envisage actuellement de lancer une levée de fonds en capital au premier 2027 afin de financer sa stratégie de développement.

La mise en œuvre de la stratégie envisagée nécessiterait, au cours des prochaines années, des financements en capital et en dette d'un montant très significatif au regard de la structure financière actuelle de la Société. Au 30 juin 2026, la Société présentant des capitaux propres négatifs de (1.215.007) euros et un endettement financier de 1.104.077 euros, et n'exerçait aucune activité. Dans l'hypothèse d'un financement en capital, les actionnaires existants qui n'y participeraient pas pourraient subir une dilution significative.

Les modalités de ces financements n'ont pas encore été définitivement arrêtées. La Société tiendra le marché informé de sa stratégie de financement dès qu'elle aura été définitivement finalisée.

Il n'est pas envisagé, à ce stade, d'apporter des modifications à la structure juridique de la Société. Dans le cadre du déploiement de ses activités, la Société pourra, en fonction de ses besoins opérationnels, renforcer son équipe de direction et lancer des processus de recrutement.

Équipe de direction

Il est prévu que l'équipe de direction de la Société soit composée comme suit :

Sam Tabar — Directeur général (dont la nomination en qualité de co-gérant est envisagée)

Bryan Bullett — Directeur de la stratégie et des marchés de capitaux

Erke Huang — Directeur financier

Philippe Gellman — Co-gérant et responsable des relations avec les investisseurs institutionnels en France

La Société envisage, selon les opportunités, de conclure des contrats de services de conseil et d'autres accords avec ses filiales et des tiers en vue de la prestation de certains services pendant la phase d'amorçage de la Société.

La nouvelle stratégie est sous réserve de décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirmant qu'il n'y a pas lieu à offre publique de retrait à raison de ce qui est décrit ci-dessus. Bit Digital a déposé une demande à cet effet auprès de l'AMF et tiendra le marché informé à ce titre.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre projet de nouvelle orientation et de nouvelle identité claires pour Financière Marjos. Un partenariat avec WhiteFiber permettrait à la Société d'accéder immédiatement à une plateforme de centres de données éprouvée et à un portefeuille de projets, tandis que nous développerions progressivement nos propres capacités et notre propre portefeuille à l'échelle internationale. Nous estimons que cela permettrait à la Société de se positionner pour participer à l'une des opportunités majeures de notre époque en matière d'infrastructures », a déclaré Sam Tabar .

Publication des résultats financiers semestriels

La Société annonce la publication de son rapport financier semestriel 2026. Ce rapport est disponible dans la section « Informations Financières » du site internet de la Société ( https://www.financiere-marjos.com ).

La Société a enregistré un résultat net de 24 euros, une position de trésorerie de 21.781 euros, un endettement financier de 1.104.077 euros et des capitaux propres négatifs de (1.215.007) euros pour le premier semestre 2026. A titre de comparaison, pour les douze mois clos le 31 décembre 2025, la Société avait enregistré une perte nette de (189.688) euros, une position de trésorerie de 22 euros, un endettement financier de 795.900 euros et des capitaux propres négatifs de (1.215.031) euros. La Société n'a eu aucune activité au cours de l'une ou l'autre de ces périodes.

À propos de Financière Marjos

Financière Marjos SCA (Euronext Paris : FINM ; code ISIN FR0000060824) est une société cotée qui projette de repositionner ses activités afin de se concentrer sur l'investissement dans l'acquisition, le développement et l'exploitation de centres de données pour l'IA à l'échelle mondiale, y compris par le biais de co-entreprises, du développement de terrains disposant d'un accès à l'énergie et d'investissements structurés dans des sociétés et projets de centres de données pour l'IA. Le changement de dénomination sociale proposé par la Société, qui deviendrait « Future Infra SCA », est soumis à l'approbation de son assemblée générale.

À propos de WhiteFiber

WhiteFiber, Inc. (Nasdaq : WYFI) est un développeur et propriétaire-exploitant verticalement

intégré d'infrastructures de centres de données dédiés à l'IA.

À propos de Bit Digital

Bit Digital, Inc. (Nasdaq : BTBT) est l'actionnaire de contrôle de Financière Marjos et de

WhiteFiber, Inc. (Nasdaq : WYFI).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à la stratégie, aux projets et aux prévisions de Financière Marjos, notamment en ce qui concerne sa stratégie d'investissement (y compris d'éventuelles acquisitions de terrains disposant d'un accès à l'énergie et des investissements structurés), le calendrier de la structure de la levée de fonds et des financements envisagés, la recherche d'opportunités, le déploiement de capitaux, ses relations stratégiques et commerciales avec des tiers (en ce compris des parties liées), le changement de dénomination sociale envisagée et l'issue de la demande auprès de l'AMF. Ces déclarations reposent sur des attentes et des hypothèses actuelles et sont soumises à d'importants risques et incertitudes d'ordre commercial, économique, réglementaire, concurrentiel et autres, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Les résultats réels pourraient différer sensiblement. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf obligation légale.

Avis important

Aucune communication ni information relative aux opérations mentionnées dans le présent communiqué ne peut être diffusée au public dans une juridiction dans laquelle un enregistrement ou un agrément serait requis. L'émission, la souscription ou l'acquisition de titres de la Société peuvent faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certaines juridictions. La Société n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation de ces restrictions par toute personne.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être interprété comme un « prospectus » au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « règlement Prospectus » UE), ni au sens du Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (le « POATR »).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires et possessions, dans tout État des États-Unis d'Amérique et dans le District de Columbia (les « États-Unis »). Les titres ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), sauf exemption applicable ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de ce texte. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act. La Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses titres aux États-Unis.

Le présent document ne peut être publié, transmis ou diffusé, directement ou indirectement, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud.

Contacts

Relations investisseurs et médias : Philippe Gellman, Gérant

+33 (0)1 46 94 62 86 - philippegellman@bit-digital.com

Une version anglaise du présent communiqué est également disponible.