Financial Times - 9 mars

À la une

- L'aéroport de Mascate limite les vols de jets privés alors que les riches quittent le Golfe

- Phillips 66 change de conseil d'administration pour éviter une nouvelle bataille de procuration avec Elliott

- KKR envisage la vente d'une entreprise de refroidissement de centres de données pour plusieurs milliards de dollars

- La Chine souhaite une visite de Trump malgré la guerre en Iran

Vue d'ensemble

- L'aéroport d'Oman à Mascate a demandé aux opérateurs de jets privés d'éviter d'utiliser le site pour des "vols supplémentaires", privilégiant les vols gouvernementaux et commerciaux alors que de nouvelles fermetures de l'espace aérien affectent les tentatives de la région d'augmenter le nombre de voyages.

- Le raffineur de pétrole américain Phillips 66 a apporté des changements à son conseil d'administration afin d'éviter une répétition de la bataille de procuration de l'année dernière avec le fonds spéculatif activiste Elliott Management.

- La société américaine de capital-investissement KKR

KKR.N travaille avec des conseillers sur la vente de la société CoolIT Systems, spécialisée dans le refroidissement des centres de données, pour un prix qui pourrait dépasser les 3 milliards de dollars.

- La Chine est "positive et ouverte" sur la visite du président américain Donald Trump ce mois-ci et a signalé sa volonté d'accueillir un sommet réussi malgré l'attaque américaine contre l'Iran.