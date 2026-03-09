Municipales à Paris: Mélenchon appelle à battre le "fascisme mondain" de Knafo

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et la candidate LFI à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, lors d'un meeting à la Mutualité, le 9 mars 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon est venu apporter son soutien lundi à Sophia Chikirou pour la mairie de Paris, en appelant à battre la candidate "fasciste" Sarah Knafo, sans un mot sur la favorite du scrutin à droite Rachida Dati.

"Quel que soit son score, elle est dangereuse et nous ne pouvons la faire reculer qu'en étant plus nombreux. Tout le monde au bureau de vote, tout le monde contre les fachos!", a lancé Jean-Luc Mélenchon lors du meeting de la députée LFI à la Mutualité, devant 2.500 militants selon les organisateurs.

La candidate d'extrême droite à l'Hôtel de ville Sarah Knafo tenait elle aussi, ce lundi soir, son meeting d'avant le premier tour, au Dôme de Paris.

Le patron des Insoumis s'en est pris au "fascisme mondain" de la candidate Reconquête, dont la force vient de "celui qui tire les ficelles, Vincent Bolloré".

Le milliardaire conservateur "a tous les kiosques de France qui se transforment en panneaux électoraux à la gloire" du parti d'Eric Zemmour, a dénoncé M. Mélenchon, mettant en garde contre la stratégie d'union des droites chère à Mme Knafo.

"C'est Trump à Paris", a-t-il taclé à l'encontre de l'eurodéputée, en capacité selon les sondages de se maintenir au second tour des municipales, ce qui met Rachida Dati en difficulté.

Ni le leader des Insoumis, ni Sophia Chikirou - souvent décrite comme sa compagne - n'ont prononcé le nom de la candidate LR et MoDem.

La tête de liste LFI, elle aussi en capacité de se maintenir au second tour selon les sondages, a concentré ses attaques contre Emmanuel Grégoire, tête de liste d'une union à gauche sans LFI et ex-premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo.

Elle a défendu la "vraie gauche" et son "programme de rupture avec le monde de chaos et de malheur" organisé selon elle par la majorité sortante.

Sophia Chikirou a reproché à Emmanuel Grégoire de "passer son temps à reprendre ses propositions", comme celle de faire de Paris une "capitale antiraciste". "Préférez l'original à la copie !" a-t-elle demandé à ses électeurs, sous un tonnerre d'applaudissements.

Emmanuel Grégoire, donné favori dans les sondages au premier tour dimanche, refuse toute alliance avec LFI.

La France insoumise a donné lundi ses conditions pour des fusions - dont le Parti socialiste ne veut pas entendre parler - entre listes de gauche pour le second tour des municipales, excluant une nouvelle fois tout désistement.