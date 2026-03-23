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Financial Times - 23 mars
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 06:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Poste Italiane lance une offre de 10,8 milliards d'euros pour Telecom Italia

- L'investisseur solo Air Street lève 232 millions de dollars pour poursuivre les paris sur l'IA

- Le fournisseur d'énergie britannique fait état d'un endettement croissant alors que le conflit iranien fait grimper les prix

- Les entreprises risquent de devoir déclarer les individus à l'origine des dons politiques au Royaume-Uni

Vue d'ensemble

- Poste Italiane PST.MI a déclaré avoir lancé une offre pour acheter Telecom Italia pour 10,8 milliards d'euros (12,46 milliards de dollars).

- La société londonienne Air Street Capital a levé 232 millions de dollars pour un nouveau fonds, ce qui porte les actifs sous gestion à environ 400 millions de dollars.

- Le fournisseur d'énergie britannique EDF a déclaré qu'un choc sur les prix de l'énergie dû au conflit iranien risquait de pousser les ménages britanniques à s'endetter davantage et d'accroître les pressions financières sur les fournisseurs.

- Les entreprises devront fournir à des informations sur les personnes à l'origine des dons aux partis politiques britanniques, conformément aux règles qui devraient être annoncées pour lutter contre l'ingérence financière étrangère.

(1 dollar = 0,8667 euro)

Fusions / Acquisitions

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