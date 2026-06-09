Financement 2026 destiné à lever le goulot d’étranglement de production. (Odiot)

Financement 2026 destiné à lever le goulot d’étranglement de production.

STRATEGIC PLAN

Odiot dispose d’une marque forte, d’un portefeuille de produits d’exception et d’une rareté intrinsèque, caractéristiques de l’ultra-luxe. L’exercice 2025 n’a pas permis d’atteindre les objectifs ambitieux initialement fixés ; la trajectoire a désormais été recalibrée pour la période 2026-2028. L’enjeu prioritaire consiste à lever environ 4 M€ afin d’aligner la capacité de production en orfèvrerie sur le potentiel de la demande.

ACTUALITÉ

Nous avons actualisé notre modélisation d’Odiot SA à la suite de la publication de ses résultats 2025.

Pour mémoire, Odiot, maison d’orfèvrerie de luxe, puise ses origines dans le Paris de 1690. Reintroduite en Bourse sous le nom Odiot depuis juillet 2024 à la suite d’un changement d’actionnaire de référence (M. Gilles-Emmanuel Trutat), la société est désormais pleinement recentrée sur son actif cœur : la marque historique Odiot et son entité opérationnelle Odiot SAS — détenue à 52 % en 2025, puis à 100 % à compter de 2026.

Le marché mondial de l’argenterie est estimé à environ 11,5 Md$ en 2025 et devrait atteindre 18 Md$ d’ici 2035 (TCAC de 4,5 %). La clientèle d’Odiot couvre les collectionneurs privés, l’hôtellerie-restauration haut de gamme (principal canal B2B) ainsi que les institutions. Point clé : le prix n’est jamais le sujet. Les clients sont davantage préoccupés par des délais de production contraints par la capacité que par la négociation commerciale — et nombre d’entre eux versent des acomptes, voire paient d’avance, en contrepartie de calendriers de livraison garantis. Il s’agit d’une logique de rareté maîtrisée, à la manière d’Hermès.

L’avantage concurrentiel d’Odiot repose sur trois piliers : (i) un héritage pluriséculaire et une reconnaissance en tant qu’Entreprise du Patrimoine Vivant ; (ii) une bibliothèque propriétaire de 3 500 formes et modèles répartis sur 14 collections — un actif quasi irremplaçable, dont la reconstitution pour un nouvel entrant est estimée à 35–40 M€ ; et (iii) des standards de savoir-faire qui découragent tous les entrants, sauf les plus déterminés. Ce même niveau d’exigence artisanale constitue toutefois, simultanément, la principale contrainte structurelle de croissance.

La concurrence réellement comparable dans l’ultra-luxe de l’argenterie demeure limitée. Christofle (70 M€ de chiffre d’affaires) et Puiforcat (6,7 M€, détenu par Hermès) évoluent sur des segments adjacents mais plus accessibles. Les designs de Puiforcat sont en partie sous-traités à Odiot (15–25 % des revenus d’Odiot). À l’international, seuls Robbe & Berking (Allemagne) et Buccellati (Italie/Richemont) constituent des comparables crédibles. Des options de croissance existent via deux marques également détenues : Tétard (Art déco, orientée hôtellerie de luxe) et Rouge-Pullon (restauration et revente de pièces d’argenterie à forte valeur). Les principaux leviers identifiés incluent le digital, des partenariats stratégiques, une ligne d’entrée de gamme (objets en argent à 500–800 €) ainsi qu’une expansion aux États-Unis, au Moyen-Orient, au Royaume-Uni et en Asie.

ANALYSE

Le défi central n’est pas la demande — mais l’offre. Des années d’érosion managériale ont laissé Odiot avec une productivité effondrée et un outil industriel vieillissant. Sous l’impulsion de M. Trutat, une refondation industrielle complète est engagée : nouvelle organisation de la production, renforcement des effectifs d’artisans (8 aujourd’hui, objectif 15+), acquisition de machines de soudure laser et modernisation des bains de métaux précieux. L’actionnaire-entrepreneur vise un quadruplement du chiffre d’affaires sur 4 à 5 ans, avec une marge d’EBITDA projetée au-delà de 20 % d’ici 2028 — encore inférieure à la médiane sectorielle d’environ 30 %, ce qui laisse un potentiel de progression significatif. La production rapportée au chiffre d’affaires devrait reculer de 150 % en 2025 à 115 % en 2028, à mesure que les retards de production seront résorbés.

2025 a constitué une année de transition en deçà des attentes : le chiffre d’affaires s’est établi autour de 1,4 M€ contre un objectif de 2 M€, tandis que les coûts ont dépassé 2 M€. Cet écart s’explique par les changements de management, l’obsolescence des outillages et la fin d’une restructuration complexe du bilan héritée de l’ancienne structure de holding. Le compte de résultat 2025 a en outre été pénalisé par des éléments non décaissés liés à l’assainissement pluriannuel d’anciens actifs financiers — des risques supportés intégralement par l’actionnaire-dirigeant, avec l’appui de ses ressources personnelles.

Odiot SA a clôturé 2025 avec des capitaux propres négatifs (-0,744 M€) et une dette nette de 3 M€, avant une injection de fonds propres de 2,1 M€ en février 2026. Une levée complémentaire de 3,8 M€ est visée sur 2026, parallèlement à un projet de cotation sur Euronext Growth. En cas de succès, une position de trésorerie nette d’environ 3 M€ est envisageable à fin d’exercice ; à défaut, la dette nette se stabiliserait autour de 0,9 M€. Le rachat en 2026 des 48 % de minoritaires d’Odiot SAS (2,1 M€ en 5 tranches égales) permet d’achever la prise de contrôle opérationnelle intégrale.

IMPACT

En matière de valorisation, une approche par l’ANR (actif net réévalué) ventilée par segment de ventes aboutit à une valeur des capitaux propres comprise entre 12 et 15 M€. Pour un acquéreur industriel, la seule valeur de remplacement de la bibliothèque de moules (35 à 40 M€), à laquelle s’ajoute la valeur de la marque, porte aisément l’ANR dans une fourchette de 30 à 50 M€. L’actionnaire actuel accroît progressivement sa participation directe vers 18–20 %, signalant sa confiance — ainsi qu’une stratégie de sortie à horizon limité.