Finalisation de l’acquisition d’une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») annonce que, suite à son communiqué de presse du 29 décembre 2025 relatif à l’approbation délivrée par l’Agence Nationale des Hydrocarbures colombienne (« ANH »), les transactions précédemment annoncées concernant l’acquisition par M&P d’une participation totale de 61% et du rôle d’opérateur dans la licence gazière Sinu-9 en Colombie ont été finalisées avec succès le lundi 5 janvier 2026.

Les transactions se composent de deux acquisitions, pour une contrepartie totale de 229 M$ :

• Une participation de 40% acquise auprès de MKMS Enerji Anonim Sirketi S.A. (filiale de NG Energy International Corp). L’accord a été signé le 9 février 2025, avec une date d’effet économique au 1er

février 2025 ;

• Une participation complémentaire de 21% acquise auprès de Desarrolladora Oleum S.A. de C.V. et

Clean Energy Resources S.A.S, incluant le transfert du rôle d’opérateur. Les accords ont été signés le 2 juillet 2025, avec une date d’effet économique à la finalisation.