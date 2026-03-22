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Fin des discussions américano-ukrainiennes, Zelensky espère un échange de prisonniers
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 20:21

Les délégations ukrainienne et américaine ont achevé dimanche leur deuxième journée de discussions en Floride, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Les représentants russes n'étaient pas présents lors de ces discussions alors qu'ils devaient initialement participer aux négociations prévues à Abou Dhabi mais déplacées en raison de la guerre avec l'Iran.

"Il est clair que l'attention de la partie américaine se concentre actuellement sur l'Iran et la région au sens large, mais la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine doit également prendre fin", a déclaré Volodimir Zelensky à l'issue des discussions menées côté américain par Steve Witkoff et Jared Kushner, respectivement émissaire et gendre du président Donald Trump.

"Certains indices laissent penser que d'autres échanges (de prisonniers de guerre) pourraient avoir lieu, ce qui serait une très bonne nouvelle et la confirmation que la diplomatie fonctionne. Nous espérons que cela se concrétisera", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky n'a pas précisé si d'autre discussions étaient prévues à ce stade.

Plus tôt dimanche, il a exhorté ses alliés à maintenir la pression des sanctions sur la Russie et a appelé à des mesures plus sévères contre la "flotte fantôme" de pétroliers russes utilisée pour contourner les sanctions.

"La flotte fantôme de la Russie ne doit pas se sentir en sécurité dans les eaux européennes ni ailleurs. Les pétroliers qui alimentent le budget de la guerre peuvent et doivent être arrêtés et bloqués", a-t-il dit.

(Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Tangi Salaün)

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