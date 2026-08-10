Fin de série baissière pour Daimler Truck ?

Daimler Truck retrouve le chemin de la hausse à Francfort ( 1,40%, à 47,38 euros). Le titre restait sur quatre replis consécutifs, pour une perte cumulée de 5,81%.

Outre quelques achats à bon compte après le récent repli de l'action, cette dernière profite également de l'avis globalement positif de plusieurs analystes.

Pour Oddo BHF, la publication des résultats du deuxième trimestre est en ligne avec la publication préliminaire du 23 juillet. Dans le détail, les comptes de la période d'avril à juin ont été inférieurs aux attentes, mais les objectifs ont été relevés. Les analystes estiment que la principale information est que les prises de commandes sont moins bonnes que prévu. La direction de Daimler Truck a toutefois relativisé en mettant en perspective les commandes mitigées du deuxième trimestre 2026 avec les très bons niveaux des trois mois précédents et du quatrième trimestre 2025.

Oddo BHF a maintenu son avis à surperformance et a relevé sa cible de cours de 52 à 55 euros.

De son côté, DZ Bank met en avant le bon démarrage observé en juillet et le soulagement lié aux droits de douane. En ce qui concerne le deuxième trimestre, les analystes de la banque allemande évoquent eux aussi des résultats un peu plus faibles qu'escompté.

Ils mettent en avant leur confiance grâce au redressement de la demande en Amérique du Nord et la bonne évolution des commandes dans la même zone avec 45% de parts de marché lors des prises de commandes de juillet. La recommandation est à acheter, avec un objectif de cours de 52 euros.