Fin de la série noire pour le CAC 40 après des statistiques américaines solides

(AOF) - Le CAC 40 a échappé à une septième séance de suite dans le rouge, s'offrant une timide hausse dans le sillage de statistiques US favorables. L'indice principal de la place parisienne a glané 0,08% à 8074 points et l'EuroStoxx 50 progressé de 0,18% à 5670 points. Outre-Atlantique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier de l'ISM a dépassé les attentes. Tout comme le rapport ADP sur l'emploi. Bouygues a connu une séance paisible dans le sillage de sa performance sur 9 mois. Les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de la Banque d'Angleterre.

En Europe, Novo Nordisk (-4,49%, à 301,05 couronnes danoises) a fini en baisse après des comptes trimestriels jugés décevants par les analystes et un quatrième avertissement sur résultats cette année. Au troisième Novo Nordisk a vu ses ventes progresser de 5%, à 74,976 milliards de couronnes danoises (10,043 milliards d’euros), contre un consensus à 74,168 et une prévision de 76,337 pour Oddo BHF. Chez Jefferies, les analystes évoquent également des ventes inférieures aux attentes.

En France, Bouygues (+1,45% à 39,76 euros) a connu une séance paisible après une performance à 9 mois légèrement supérieure aux attentes qui s'accompagne d'un réajustement des perspectives annuelles. Sur les 9 premiers mois de l'année, Bouygues a déclaré un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 millions d'euros.

Transgene (-9,15% à 1,34 euro) a indiqué hier soir qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d'euros de trésorerie, contre 16,7 millions d'euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s'est élevée à 28,8 millions d'euros, incluant la cession de créance du crédit d'impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d'euros en juin 2025, contre 31,3 millions d'euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu'à fin décembre 2026.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les dernières données PMI de S&P Global ont mis en évidence une moindre contraction de l’activité en octobre dans le secteur des services français. L'indicateur ressort à 48, contre 47,1 attendu après 48,5 en septembre. Le PMI Composite S&P Global atteint 47,7, contre 46,8 prévu et après 48,1 le mois précédent.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) des services est ressorti à 53 en octobre, contre un consensus de 52,6 après 51,3 en septembre, a indiqué S&P Global. Le PMI Composite s'établit à 52,5, contre 52,2 de consensus après 51,2 le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti à 54,6 contre un consensus de 54,5 après 51,5 en septembre. Le PMI Composite s'établit à 53,9 contre 53,8 attendu après 52 le mois précédent.

En septembre 2025, en France, la production rebondit dans l’industrie manufacturière (+0,9% après ‑1% en août 2025), ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (+0,8% après ‑0,9% en août 2025). La production cumulée des trois derniers mois (juillet à septembre 2025) est supérieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (+1,3%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1%). Sur cette période, la production augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport (+11%) et dans la cokéfaction et le raffinage (+6,6%).

En septembre, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à août 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2025, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,4% dans la zone euro et dans l'UE.

Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois le mois dernier, après en avoir détruit 32 000 en septembre, selon l'enquête ADP. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne.

La croissance du secteur des services a accéléré en octobre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier est ressorti à 52,4 contre 50,7 en septembre et un consensus de 50. L'indice des nouvelles commandes, un indicateur avancé de l'activité, est resté en expansion en octobre, avec un résultat de 56,2, en hausse de 5,8 points par rapport au chiffre de septembre (50,4 %) et son plus haut niveau depuis octobre 2024 (56,7 %).

La croissance du secteur privé a légèrement moins accéléré que prévu en octobre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 54,6 contre 53,9 en septembre et un consensus de 54,8. Le PMI pour les services est passé de 54,2 à 54,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 55,2.

A la clôture, l'euro cède 0,06% à 1,1478 dollar.