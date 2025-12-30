Fin de l'exclusivité d'Ocado avec la plupart des détaillants étrangers, ouvrant la voie à de nouveaux partenaires

L'entreprise prévoit de nouvelles activités sur les marchés internationaux de l'épicerie

L'exclusivité technique expire sur la plupart des marchés, y compris avec Kroger aux États-Unis

Ocado est confronté à la concurrence de DoorDash et Instacart

Les actions ont baissé de 0,4 %, annulant les gains antérieurs

(Ajout d'un graphique, de détails sur les contrats et la stratégie aux paragraphes 1-3, 5-7, et sur les actions aux paragraphes 9-10) par Ankita Bora et Pushkala Aripaka

Ocado OCDO.L a déclaré mardi que l'exclusivité de ses accords visant à fournir aux détaillants, y compris la chaîne américaine d'épicerie Kroger KR.N , la technologie de ramassage et d'expédition a pris fin sur la plupart des marchés, comme cela avait été signalé précédemment, ce qui lui permet de signer avec d'autres partenaires.

Le groupe britannique vend aux détaillants sa technologie de pointe, qui leur permet de préparer et d'expédier des commandes de produits alimentaires en ligne à partir de vastes entrepôts robotisés, généralement pour une durée de 12 mois dans le cadre de contrats exclusifs.

Mais ces dernières années, Ocado a été confronté à la pression de rivaux tels que DoorDash DASH.O et Instacart

CART.O , bien qu'il ait eu une longueur d'avance sur les deux, car les entreprises recherchent de plus en plus des options d'expédition plus rapides et moins chères.

Le groupe technologique britannique a déclaré dans ses résultats semestriels en juillet qu'il prévoyait de mettre fin aux accords d'exclusivité d'ici la fin de l'année sur la majorité des marchés.

Outre Kroger, Ocado compte 12 autres partenaires internationaux, dont Aeon 8267.T au Japon, Lotte Shopping

023530.KS en Corée du Sud et Coles COL.AX en Australie.

La société n'a pas fourni de détails sur les autres accords d'exclusivité qui ont expiré. Ses partenariats en Grande-Bretagne n'ont pas été affectés.

Ocado prévoit maintenant de lancer de nouvelles activités commerciales sur plusieurs marchés internationaux de l'épicerie.

"Alors que nous continuons à soutenir tous nos partenaires pour améliorer et développer leurs activités en ligne, nous allons également ramener la gamme complète des solutions robotisées et alimentées par l'IA d'Ocado sur plusieurs marchés", a déclaré le directeur général Tim Steiner dans un communiqué.

Les actions d'Ocado étaient en baisse de 0,4 % à 238,8 pence à 0927 GMT mardi, après avoir grimpé jusqu'à 2,2 % auparavant.

Ses actions ont chuté d'environ 22% cette année, certains analystes mettant en doute la capacité d'Ocado à augmenter son chiffre d'affaires.

Ses difficultés ont été soulignées en novembre lorsque Kroger, le partenaire le plus important d'Ocado, a décidé de fermer trois des huit entrepôts automatisés qu'il avait construits avec le groupe.