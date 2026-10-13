Figeac Aéro annonce le rachat de Bodycote Sud-Ouest

Le sous-traitant aéronautique finalise la reprise d'une filiale spécialisée dans les traitements thermiques, implantée dans le Lot, pour consolider son offre industrielle et accompagner la hausse des cadences de production.

Figeac Aéro annonce l'acquisition de la société Bodycote Sud-Ouest auprès du groupe britannique Bodycote. Renommée Figeac Aéro Cambes, cette entité spécialisée dans le traitement thermique et les procédés spéciaux devient le 15e site de production du groupe.

L'opération, qui s'inscrit dans les initiatives stratégiques dévoilées en juin 2026, vise à accroître les capacités industrielles de l'équipementier, sécuriser des compétences critiques pour la chaîne d'approvisionnement aéronautique et défense, et soutenir notamment le programme Airbus A350.

Thomas Girard, Directeur Général Adjoint du Groupe Figeac Aéro, souligne que cette acquisition constitue "une nouvelle étape dans le déploiement des initiatives stratégiques" et pose des "fondations solides pour une création de valeur rapide". A l'horizon mars 2028, le chiffre d'affaires pro forma du site de Cambes devrait approcher 5 MEUR.

Le titre Figeac Aéro a achevé la séance sur un repli de 1,8%. Depuis le début de l'année, son repli est plus limité : 0,9%.