FIGEAC AÉRO ACQUIERT BODYCOTE SUD-OUEST

Accroissement des capacités du Groupe en matière de traitement de surface et procédés

spéciaux, dans le cadre des initiatives stratégiques annoncées en juin 2026

Intégration de compétences critiques pour la chaîne d’approvisionnement aéronautique et

défense, complémentaires au périmètre existant

De solides perspectives de développement une fois intégrée au Groupe FIGEAC AÉRO

Thomas Girard, Directeur Général Adjoint du Groupe FIGEAC AÉRO commente :

« L’acquisition de Bodycote Sud-Ouest constitue une nouvelle étape dans le déploiement des initiatives

stratégiques que nous avons présentées en juin dernier. Elle répond à plusieurs objectifs essentiels pour FIGEAC

AÉRO : renforcer notre intégration verticale, notamment dans le domaine du traitement de surface et des

procédés spéciaux, sécuriser des compétences industrielles rares et soutenir la montée en cadence de

programmes stratégiques sur lesquels le Groupe occupe des positions de premier plan. Le site constitue ainsi

une base technique forte que le Groupe entend continuer à développer à l’horizon de PILOT 28 et au-delà..."