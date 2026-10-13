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FIGEAC AÉRO ACQUIERT BODYCOTE SUD-OUEST
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 17:50

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Accroissement des capacités du Groupe en matière de traitement de surface et procédés
spéciaux, dans le cadre des initiatives stratégiques annoncées en juin 2026
Intégration de compétences critiques pour la chaîne d’approvisionnement aéronautique et
défense, complémentaires au périmètre existant
De solides perspectives de développement une fois intégrée au Groupe FIGEAC AÉRO
Thomas Girard, Directeur Général Adjoint du Groupe FIGEAC AÉRO commente :
« L’acquisition de Bodycote Sud-Ouest constitue une nouvelle étape dans le déploiement des initiatives
stratégiques que nous avons présentées en juin dernier. Elle répond à plusieurs objectifs essentiels pour FIGEAC
AÉRO : renforcer notre intégration verticale, notamment dans le domaine du traitement de surface et des
procédés spéciaux, sécuriser des compétences industrielles rares et soutenir la montée en cadence de
programmes stratégiques sur lesquels le Groupe occupe des positions de premier plan. Le site constitue ainsi
une base technique forte que le Groupe entend continuer à développer à l’horizon de PILOT 28 et au-delà..."

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