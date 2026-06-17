Figeac Aéro a été sélectionné par Dassault Aviation pour la production de pièces du Rafale

Figeac Aéro annonce avoir été sélectionné par Dassault Aviation pour la production de pièces entrant dans la composition des canards du Rafale.

Figeac Aéro a été sélectionné pour la production de ferrures critiques en titane assurant la fixation au fuselage des ailettes situées en amont des ailes delta, les canards.

Parmi les filiales du Groupe spécialisées dans les activités de défense et énergie, TOFER a plus spécifiquement développé une forte compétence dans les opérations de tournage - une opération d'usinage clé pour les pièces en question.

Le Groupe est confiant dans la progression du segment militaire au sein de ses activités. Défini comme un enjeu commercial prioritaire du plan PILOT 28, ce segment représente à aujourd'hui 11% des nouvelles affaires remportées par Figeac Aéro, contre un objectif fixé de 10%.

Pierre Albert, Directeur des Opérations Défense & Énergie, a déclaré : " Les équipes de TOFER et du Groupe Figeac Aéro sont particulièrement fières d'être impliquées dans la production de pièces critiques et d'accompagner la montée en cadence du Rafale - un programme au coeur de nombreux dispositifs de défense à l'échelle mondiale. C'est aussi le témoignage de la pertinence de notre repositionnement sur les activités stratégiques et souveraines de défense et énergie, où nous constatons encore de très nombreuses opportunités de croissance. "