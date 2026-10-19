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Fifth Third Bancorp en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 18:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre de la banque régionale américaine Fifth Third Bancorp FITB.N progresse de 1% à 50,89 dollars après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** Elle annonce un bénéfice par action ajusté de 1,13 dollar pour le troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 94 cents – données compilées par LSEG

** FITB annonce un produit net d'intérêts trimestriel de 2,28 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 1,53 milliard de dollars de l'année dernière

** Sur 23 analystes, 17 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et les autres “conserver”, avec un objectif de cours médian de 62,50 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action FITB affiche une hausse de 8,7% depuis le début de l'année, contre un gain de 2,2% pour l'indice KBW Bank .BKX

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