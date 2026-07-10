Fidji Simo, responsable du déploiement de l'IA générale (AGI) chez OpenAI, va quitter ses fonctions après un congé maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles aux paragraphes 3, 5 à 12)

Fidji Simo, directrice générale chargée du déploiement de l’IA générale (AGI) chez OpenAI, a annoncé jeudi qu’elle quitterait son poste à temps plein pour occuper une fonction de conseil à temps partiel au sein de l’entreprise créatrice de ChatGPT, à la suite d’un congé maladie prolongé lié à une affection neuro-immune.

" Il y a trois mois, j’ai dû prendre un congé maladie après une grave exacerbation d’une maladie chronique dont je souffre depuis sept ans. Au cours de cette période, il est apparu clairement que le chemin vers la guérison serait bien plus long et plus complexe que je ne l’avais prévu – et que je devais m’y consacrer pleinement ", a déclaré Mme Simo dans un message publié sur X.

Mme Simo, anciennement directrice générale d’Instacart et responsable de l’application Facebook chez Meta, faisait partie des trois administrateurs qui avaient rejoint le conseil d’administration d’ OpenAI en mars 2024 après le retour de Sam Altman au poste de directeur général.

" Je suis vraiment triste de cette situation et très reconnaissant pour tout ce que Fidji a apporté à OpenAI, et je lui suis même reconnaissant pour son amitié et pour la personne qu’elle est ", a déclaré Sam Altman dans un message publié sur X.

Le départ de Simo de ce poste à responsabilité intervient également alors qu’OpenAI se prépare à entrer en bourse, dans un contexte de demande insatiable pour cette technologie.

À l’approche de l’introduction en bourse, les dirigeants d’OpenAI se sont concentrés sur des domaines de recherche tels que la robotique et le développement d’une intelligence artificielle générale (AGI), l’entreprise cherchant à regrouper davantage de ses capacités au sein d’une seule "super-application". Pour refléter cette évolution, le titre de Simo est passé de directrice générale des applications à directrice générale du déploiement de l’AGI.

OpenAI a dévoilé jeudi la super-application tant attendue, présentant un nouvel agent IA destiné à aider les cols blancs à accéder à la puissance des outils de codage sans se ruiner.

Bloomberg News a rapporté, en citant une note interne, que les responsabilités de Simo en matière de produits et d’activité seraient réparties entre le président d’OpenAI, Greg Brockman, la directrice financière, Sarah Friar, et le directeur de la stratégie, Jason Kwon.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Dans une publication sur LinkedIn l’année dernière, Simo avait indiqué qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), un trouble du système nerveux autonome, et qu’elle s’était engagée à améliorer la recherche et la prise en charge de ce type de pathologies.

Le POTS est une affection rare pour laquelle il n’existe aucun remède connu, et qui se caractérise par un rétrécissement du cœur incapable de maintenir une tension artérielle normale. Les patients atteints de POTS sont sujets à des vertiges, à des évanouissements et à des accélérations cardiaques rapides et désagréables.

" Pour l’instant, ma priorité est de me rétablir. Mais ma conviction que la technologie peut résoudre des problèmes profondément humains n’a jamais été aussi forte ", a déclaré Simo jeudi.