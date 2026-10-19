Fidelity : "La part des ETF actifs en Europe devrait passer de 10,2 à 14,6% d'ici 18 mois"

(Zonebourse.com) - Selon une nouvelle étude de Fidelity International, les investisseurs professionnels européens prévoient d'accroître leurs allocations aux ETF actifs. Elle a été réalisée par CoreData Research entre juillet et août 2026 pour le compte de Fidelity auprès de 310 professionnels de l'allocation d'actifs utilisant déjà des ETF actifs ou envisageant d'y recourir, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. Celle-ci révèle que la part moyenne des ETF actifs dans les portefeuilles devrait passer de 10,2% actuellement à 14,6% au cours des 18 prochains mois.

Autrement dit, les professionnels de l'allocation d'actifs anticipent une progression de la part des ETF actifs dans leurs portefeuilles, qui passerait d'environ un dollar sur dix à près d'un dollar sur sept.

Ces résultats interviennent dans un contexte de forte croissance du marché des ETF actifs. A l'échelle mondiale, les encours des ETF gérés de manière active ont dépassé 2 400 milliards de dollars. En Europe, les encours des ETF actifs en ligne avec la directive UCITS devraient franchir le seuil des 1 000 MdsUSD d'ici 2031. Parallèlement, le nombre d'émetteurs d'ETF actifs a plus que doublé depuis 2023, tandis que le nombre de produits est passé de 95 à plus de 400.

Aujourd'hui, 25% des professionnels de l'allocation d'actifs investissent au moins un quart de leur exposition aux actions dans des ETF actifs. Cette proportion devrait atteindre 37% au cours des 12 prochains mois. Sur le marché obligataire, la part des investisseurs consacrant au moins un quart de leur exposition aux ETF actifs devrait passer de 18 à 25%.

Les investisseurs identifient des opportunités particulièrement intéressantes pour les ETF actifs sur les actions américaines (44%), suivies des marchés émergents (33%), des petites capitalisations (29%) et des actions européennes des marchés développés (28%).

Une même enveloppe, mais des approches de gestion active distinctes

Cette étude remet également en question l'idée selon laquelle les ETF actifs constitueraient une catégorie d'investissement homogène . Si tous reposent sur des décisions de gestion active, plusieurs approches distinctes se sont développées, différenciées par leur degré d'écart par rapport à l'indice de référence, leur profil de risque et leurs objectifs de surperformance.

Pour les besoins de cette étude, Fidelity a distingué trois catégories d'ETF actifs :

1 - ETF actifs optimisés par rapport à un indice de référence (Benchmark aware enhanced) : stratégies restant relativement proches de leur indice de référence, avec un écart de 1 à 2%.

2 - ETF actifs à fortes convictions (High Conviction) : stratégies prenant des positions plus affirmées, avec un écart de 3 à 4% par rapport à l'indice de référence.

3 - ETF actifs non contraints par un indice de référence (Discretionary) : stratégies investissant librement, sans être contraintes par un indice de référence.

En Europe, la majorité des ETF actifs commercialisés jusqu'à présent appartiennent à la première catégorie, celle des stratégies de gestion active proches de leur indice de référence. Au moins 40% des professionnels de l'allocation d'actifs déclarent bien comprendre les différentes approches de gestion active proposées par les ETF.

Toutefois, leur utilisation reste limitée à environ un tiers des répondants pour les stratégies à fortes convictions et discrétionnaires. Les ETF actifs proches de leur indice de référence semblent avoir atteint un stade d'adoption plus avancé, 47% des répondants y ayant déjà recours.

Ces différentes catégories devraient également jouer des rôles de plus en plus distincts au sein des portefeuilles. 35% des répondants estiment que les ETF actifs optimisés occuperont une place significative dans les allocations au cours des cinq prochaines années. A l'inverse, les ETF actifs à fortes convictions et les ETF actifs non contraints devraient davantage être utilisés comme des allocations satellites, selon respectivement 31% et 23% des répondants.

La recherche et la performance restent déterminantes

En outre, cette étude montre également que les seules caractéristiques de l'enveloppe ETF ne suffisent pas à justifier une allocation. Les investisseurs professionnels attendent des ETF actifs qu'ils associent les avantages structurels des ETF aux résultats recherchés dans le cadre d'une gestion active.

Interrogés sur les caractéristiques qu'ils jugent importantes dans leur utilisation des ETF actifs, 79% des répondants citent la compétitivité des coûts, 75% la liquidité, la facilité de trading et la flexibilité offerte par la cotation en continu, et 74% la transparence.

Les résultats en matière d'investissement revêtent toutefois une importance comparable : 74% des répondants mentionnent le potentiel de surperformance, tandis que 71% soulignent les avantages liés à la diversification et à la capacité de gérer le risque de concentration.

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