Fidelity International recrute un responsable pour la péninsule Ibérique et l’Amérique Latine

Fidelity International reconstitue sa direction pour ses activités dans la péninsule ibérique et en Amérique latine. Dans un communiqué, le gestionnaire d’actifs a annoncé l’arrivée de Javier García de Vinuesa comme responsable pour ces deux régions.

Basé au siège de Madrid, il prendra ses fonctions le 14 septembre prochain afin de renforcer les relations avec les clients des deux régions. Javier García de Vinuesa sera rattaché à Cosmo Schinaia, responsable de l’Europe du Sud et de l’Amérique latine. Avec cette nomination, Fidelity International revient à un organigramme similaire à celui qui était en place avant le départ de Sebastián Velasco en mai 2024 .

Après le départ du responsable pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine, la société de gestion avait décidé de promouvoir Cosmo Schinaia à son poste actuel. Les deux régions étaient donc supervisées par Oscar Esteban pour la péninsule ibérique et Cristobal Monje en Amérique latine.

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Javier García de Vinuesa était précédemment responsable pour la péninsule ibérique chez Natixis IM. Auparavant, il a également occupé différentes fonctions chez Robeco entre 2007 et 2023, dont le poste de responsable mondial de la distribution wholesale et des institutions financières mondiales. Au début de sa carrière, il est passé chez Société Générale-Lyxor, Merrill Lynch et Banco Santander.

Bastien Boname