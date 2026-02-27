Fidelity International et JPMorgan AM obtiennent le feu vert de la Chine pour les produits d'investissement transfrontaliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fidelity International a déclaré vendredi qu'elle avait obtenu l'autorisation des autorités chinoises de vendre un fonds obligataire de Hong Kong à des investisseurs de Chine continentale dans le cadre d'un système d'investissement transfrontalier.

JPMorgan Asset Management a également reçu le feu vert pour un produit dans le cadre du programme de reconnaissance mutuelle des fonds (MRF).

Ces autorisations ont été données par l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières le jour même où la banque centrale chinoise a pris des mesures pour freiner la hausse rapide du yuan en encourageant l'achat de dollars sur le marché à terme.

L'approbation des produits sortants pourrait guider l'argent frais chinois vers l'étranger, ce qui pourrait atténuer la pression de l'appréciation sur le yuan.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si l'approbation des fonds visait également à ralentir l'appréciation du yuan, mais les régulateurs chinois ont déjà eu recours à des quotas d'investissement à l'étranger pour contrôler les flux de capitaux et gérer les attentes du marché des changes.

Fidelity International a déclaré vendredi que l'autorisation de vendre le Fidelity Global Investment Fund - Hong Kong Bond Fund en Chine offrirait à ses clients chinois un nouveau moyen d'accéder aux marchés mondiaux et de diversifier leurs investissements.

"Avec les progrès continus de l'internationalisation du RMB et l'appétit croissant des investisseurs chinois pour une allocation d'actifs globale, les investissements transfrontaliers deviennent une composante de plus en plus importante des portefeuilles des ménages", a déclaré James Sun, directeur général de Fidelity International pour la Chine.

JPMorgan Asset Management n'a pas fourni de détails sur son produit approuvé dans le cadre de la MRF.

La nouvelle a d'abord été rapportée par les médias locaux, qui ont déclaré que quatre produits avaient été approuvés dans le cadre de la MRF en un seul lot.

La monnaie chinoise s'est renforcée de plus de 7 % par rapport au dollar depuis le mois d'avril, ce qui a nui aux exportateurs chinois.