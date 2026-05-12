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Fidelity International élargit son offre d'actions mondiales avec deux nouvelles stratégies
information fournie par AOF 12/05/2026 à 14:55

(Zonebourse.com) - Fidelity International, gestionnaire d'actifs d'envergure internationale et spécialiste de l'épargne retraite, annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds actions mondiales : Fidelity Funds (FF) - Global Smaller Companies Fund et Fidelity Funds (FF) - Global Founders Fund.

Ces deux fonds permettent aux investisseurs de Fidelity d'accéder à des approches d'investissement éprouvées développées par Fidelity Investments, une société américaine distincte.

Fidelity International est la société de gestion des fonds, tandis qu'une filiale de Fidelity Investments en est le sous-gérant, responsable de la stratégie d'investissement ainsi que de la recherche sous-jacente.

Le fonds FF - Global Smaller Companies Fund cherche à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant dans des opportunités au sein de l'univers mondial des petites capitalisations, un segment de marché souvent moins couvert par les analystes et susceptible d'offrir un large éventail d'opportunités aux investisseurs actifs.

S'appuyant sur la plateforme mondiale de recherche de Fidelity Investments, forte de près de 500 professionnels de la recherche à travers le monde, le fonds combine une sélection qualitative de titres avec une gestion quantitative des risques afin d'identifier des opportunités au sein de l'univers mondial des petites capitalisations. Le portefeuille détient généralement environ 125 sociétés et est géré par Shah Badkoubei.

En outre, le fonds FF - Global Founders Fund vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des entreprises dont le fondateur, sa famille ou sa fondation restent fortement impliqués dans la direction ou la gouvernance. Cette stratégie repose sur la conviction qu'une détention significative du capital par les fondateurs a un impact positif tant sur la performance opérationnelle des entreprises que sur leur performance boursière. Géré par Thomas Williams, le portefeuille investit dans environ 40 à 60 sociétés attractives identifiées au sein de la plateforme mondiale de recherche propriétaire de Fidelity Investments consacrée aux entreprises dirigées par leurs fondateurs.

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