FICO réduit ses effectifs de 15 % dans le cadre d'une restructuration axée sur l'intelligence artificielle

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(Réécriture intégrale du texte; ajout d'un communiqué de l'entreprise au paragraphe 2 et d'informations contextuelles aux paragraphes 5 à 7)

Le géant de la notation de crédit Fair Isaac FICO.N , connu sous le nom de FICO, a annoncé mardi qu'il allait réduire ses effectifs d'environ 15 % dans le cadre d'une restructuration plus large et de l'intégration de l'intelligence artificielle, devenant ainsi la dernière entreprise américaine en date à supprimer des emplois alors que les entreprises automatisent leurs tâches et réorientent leurs dépenses vers cette technologie.

« Cette structure simplifiée nous permettra de fonctionner et de commercialiser plus rapidement nos innovations, tout en créant davantage de valeur pour nos clients », a déclaré FICO à Reuters dans un communiqué. L'entreprise n'a pas précisé le nombre d'employés licenciés.

Fair Isaac comptait 3 811 salariés à la fin du mois de septembre 2025, ce qui signifie que ces suppressions pourraient concerner environ 570 personnes. L’entreprise a commencé à informer ses salariés cette semaine.

Elle a indiqué s’attendre à environ 27 millions de dollars de charges avant impôts au quatrième trimestre de l’exercice 2026, principalement liées aux indemnités de licenciement. Ce plan devrait être en grande partie mené à bien d’ici le troisième trimestre de l’exercice 2027.

LA PRESSION RÉGLEMENTAIRE PÈSE SUR L'ACTION

L’action de la société — connue pour son score FICO, un indicateur du risque de crédit des consommateurs largement utilisé par les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les prêteurs automobiles — a chuté d’environ 58 % cette année, alors que les régulateurs américains cherchent à affaiblir son emprise de longue date sur la notation de crédit hypothécaire.

Le mois dernier, l’Agence fédérale américaine de financement du logement (Federal Housing Finance Agency (FHFA ) a ordonné aux géants du crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac d’autoriser tous les prêteurs à utiliser VantageScore, un indice concurrent développé par Equifax, Experian et TransUnion, pour l’évaluation de la solvabilité.

Le directeur de la FHFA, Bill Pulte, a également déclaré que Fannie Mae et Freddie Mac adopteraient une grille tarifaire unique pour les scores VantageScore et FICO, plaçant ainsi les deux concurrents sur un pied d’égalité et menaçant la position dominante de FICO en tant que référence en matière d’évaluation du risque de crédit des consommateurs dans le domaine des prêts hypothécaires.