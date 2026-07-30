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FICO prévoit des perspectives annuelles moroses, alors même que le segment des scores reste solide
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 00:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de l'évaluation de solvabilité Fair Isaac Corp FICO.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, même si celles-ci restent inférieures aux estimations des analystes, alors que la demande pour ses produits d'évaluation de solvabilité reste forte.

La société est surtout connue pour son score FICO, la mesure standard du risque de crédit des consommateurs utilisée par les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les prêteurs automobiles.

Voici quelques détails supplémentaires:

* FICO table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 2,53 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2026, contre une prévision antérieure de 2,45 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient en moyenne à 2,55 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

* La société, qui existe depuis 70 ans, table désormais sur un bénéfice ajusté de 42,43 dollars par action, contre une prévision antérieure de 40,45 dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 43,18 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

* La société, qui existe depuis 70 ans, a annoncé un bénéfice ajusté de 276,6 millions de dollars, soit 12,18 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 210,6 millions de dollars, soit 8,57 dollars, un an plus tôt.

* Le chiffre d’affaires de Scores, qui comprend ses solutions de notation B2B et B2C, a atteint 458,9 millions de dollars au troisième trimestre, contre 324,3 millions de dollars à la même période de l’année précédente.

* Le chiffre d'affaires lié aux logiciels de la société, basée à Bozeman, dans le Montana, a progressé de 2 % en glissement annuel pour atteindre 215,3 millions de dollars au cours du trimestre. Son chiffre d'affaires total a bondi de 25,7 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 674,2 millions de dollars.

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