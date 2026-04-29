FICO en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles et dépassé les estimations pour le deuxième trimestre

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29 avril - ** L'action de Fair Isaac Corp FICO.N , plus connue sous le nom de FICO, grimpe de 12,89 % à 1 140,74 dollars après la publication de solides résultats du deuxième trimestre

** La société a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 691,68 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 629,80 millions de dollars - données compilées par LSEG

** FICO a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 2,35 milliards de dollars à 2,45 milliards de dollars et ses prévisions de bénéfice net ajusté de 907 millions de dollars à 946 millions de dollars

** Malgré des fondamentaux solides à court terme, le multiple de bénéfices s'est comprimé en raison des risques réglementaires (notamment la concurrence de VantageScore) et des inquiétudes liées à la disruption par l'IA - analystes de Clear Street

** L'augmentation des tarifs hypothécaires annoncée précédemment par FICO et les volumes de montage de prêts satisfaisants ont stimulé la forte croissance du chiffre d'affaires de Scores, tandis que l'accélération de la croissance des revenus annuels récurrents (ARR) de la plateforme stimule le secteur des logiciels - analyste de Raymond James

** 16 des 23 analystes attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, six “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian est de 1 578,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 40,2 % depuis le début de l'année