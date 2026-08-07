FICHE D'INFORMATION-Selon JPMorgan, les gains des hedge funds en 2026 ont été affectés par les opérations sur les valeurs technologiques en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 5 août avec un graphique actualisé) par Nell Mackenzie et Svea Herbst-Bayliss

Les hedge funds mondiaux ont perdu près de 3 % de leurs gains en juillet en raison du dénouement de positions liées au secteur technologique, mais affichent toujours une hausse d'environ 8 % depuis le début de l'année, toutes stratégies confondues, a indiqué JPMorgan dans une note consultée par Reuters.

Alors que le conflit avec l'Iran se poursuivait, la flambée des cours du pétrole brut a perturbé les marchés, déclenchant une vague de ventes sur les valeurs technologiques et un effondrement sectoriel en Asie au mois de juillet, tandis qu'un indice des valeurs technologiques américaines reculait de plus de 7 %.

Les pertes de trading ont résulté de paris massifs sur les valeurs technologiques qui, lorsque les marchés se sont détériorés, ont empêché les spéculateurs de se désengager à des niveaux plus rentables, a expliqué JPMorgan dans cette note publiée samedi.

Les niveaux d’endettement ont débuté et terminé le mois de juillet aux mêmes valeurs, mais des fluctuations brutales se sont produites au cours du mois, a indiqué JPMorgan, ajoutant que sur une base quinquennale, l’endettement des hedge funds reste proche de ses plus hauts historiques, mais est inférieur au pic atteint au cours des 12 derniers mois.

Les fonds multi-stratégies s’en sont mieux sortis que les autres, terminant le mois de juillet avec un rendement négatif de 2,2 %, tandis que les gestionnaires spécialisés dans la sélection de titres de la région Asie-Pacifique ont enregistré en moyenne un rendement négatif de 9,4 %, a indiqué la banque.

Les fonds spéculatifs quantitatifs mondiaux axés sur les actions, qui s’appuient moins sur la santé économique des entreprises que sur leur performance boursière, ont affiché en moyenne un rendement négatif de 5 % sur le mois.

La note de JPMorgan a identifié les fonds spéculatifs quantitatifs comme la stratégie la plus endettée parmi celles qu’elle suit, avec un effet de levier estimé à 450 %.

Le fait que les fonds spéculatifs se débarrassent des actions américaines en juillet pour les racheter ensuite en septembre devient une tendance récurrente, a ajouté JPMorgan.

Depuis 2018, les fonds spéculatifs ont tendance à se débarrasser de leurs positions boursières non rentables en juillet, et ce « désengagement » est cette année plus marqué que lors de toutes les autres années, à l’exception de 2020 et 2022, a-t-elle précisé.

Dans une note distincte, Goldman Sachs a indiqué que les sélectionneurs d’actions mondiaux avaient subi en juillet leur deuxième pire mois des quatre dernières années, tandis que ceux basés en Asie avaient connu leur pire mois jamais enregistré par la banque.

MOMENTUM

Les stratégies de momentum, qui reposent sur l’hypothèse que les valeurs performantes par le passé continueront à surperformer et que les valeurs sous-performantes continueront à sous-performer, sont à l’origine des pertes enregistrées en juillet, a déclaré JPMorgan.

Le positionnement des hedge funds sur les valeurs technologiques dans une perspective à long terme reste relativement élevé et les volumes de transactions étaient également plus importants, a précisé JPMorgan, sans toutefois préciser la période concernée.

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