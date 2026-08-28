FICHE D'INFORMATION-Quelles autres affections les médicaments amaigrissants à base de GLP-1 pourraient-ils traiter ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l’autorisation de mise sur le marché de Mounjaro pour réduire les risques de crise cardiaque ou d’AVC, et met à jour certaines indications pour lesquelles des médicaments amaigrissants sont actuellement à l’étude)

Vendredi, la FDA américaine a approuvé l’utilisation du Mounjaro d’Eli Lilly LLY.N pour réduire les risques de crise cardiaque ou d’AVC chez les patients à haut risque atteints de diabète de type 2, marquant ainsi la dernière avancée en date dans la course des fabricants de médicaments à base de GLP-1 pour élargir leur champ d’application.

Le concurrent danois de Lilly, Novo Nordisk NOVOb.CO , avait obtenu en 2024 l’autorisation de la Food and Drug Administration pour son médicament amaigrissant, Wegovy, destiné à réduire les risques cardiaques chez les adultes en surpoids ou obèses non diabétiques.

Voici quelques-unes des autres pathologies pour lesquelles les médicaments amaigrissants et antidiabétiques sont utilisés et testés:

L'alcoolisme * Une étude de phase intermédiaire parrainée par l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill, portant sur 48 adultes souffrant d’un trouble lié à la consommation d’alcool, a révélé que le sémaglutide — le principal ingrédient des médicaments Ozempic et Wegovy de Novo — réduisait significativement l’envie hebdomadaire de consommer de l’alcool par rapport au placebo.

* L’université de Yale a commencé en mars 2026 à recruter des participants pour une étude portant sur 10 patients, visant à évaluer l’efficacité du sémaglutide dans le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool chez les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique et souffrant de surpoids ou d’obésité. Cette étude de phase précoce devrait s’achever en octobre 2026.

Maladie d’Alzheimer

* Novo Nordisk a déclaré en novembre 2025 que son ancien médicament contre le diabète, le Rybelsus, également à base de sémaglutide, n’avait pas réussi à ralentir le déclin cognitif chez des patients atteints d’Alzheimer à un stade précoce dans le cadre de deux essais portant au total sur 3 808 patients.

* Novo a indiqué que le sémaglutide avait amélioré certains indicateurs liés à la maladie d’Alzheimer, mais que ces changements ne s’étaient pas traduits par un ralentissement de la progression de la maladie, telle que mesurée à l’aide d’une échelle d’évaluation des fonctions cognitives et des activités de la vie quotidienne. La société a mis fin à la prolongation d’un an prévue pour ces études.

Maladies cardiovasculaires

* Eli Lilly a testé le tirzépatide — le principe actif de Mounjaro et de Zepbound — chez des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et d’obésité. Lilly avait annoncé qu’elle recruterait environ 700 personnes pour cette étude, mais la société a déclaré l’année dernière avoir retiré sa demande d’autorisation aux États-Unis pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.

* Novo a obtenu l’autorisation de la FDA en 2024 pour utiliser Wegovy afin de réduire le risque de décès d’origine cardiovasculaire, de crise cardiaque et d’AVC chez les adultes en surpoids ou obèses non diabétiques.

* En septembre 2024, l’Agence européenne des médicaments a approuvé l’utilisation du sémaglutide de Novo pour aider à soulager les symptômes de l’insuffisance cardiaque chez les personnes en surpoids ou obèses.

* En 2025, la FDA a approuvé le Rybelsus pour réduire le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral chez les patients diabétiques.

Maladie rénale chronique

* L’Ozempic de Novo est autorisé aux États-Unis pour réduire le risque d’insuffisance rénale et de progression de la maladie, ainsi que le risque de décès dû à des problèmes cardiaques chez les patients diabétiques atteints d’une maladie rénale chronique.

* Le tirzepatide de Lilly fait actuellement l'objet d'une étude de phase intermédiaire portant sur 140 participants atteints d'insuffisance rénale chronique et d'obésité. Cette étude devrait s'achever en octobre.

Arthrose du genou

* Dans l’essai de phase avancée de Novo portant sur 407 patients, le sémaglutide a réduit le poids corporel et les douleurs liées à l’arthrose du genou davantage que le placebo après 68 semaines, et a amélioré la fonction physique chez les personnes souffrant d’obésité et d’arthrose modérée du genou.

* Lilly recrute actuellement pour un essai clinique portant sur son médicament oral à base de GLP-1, Foundayo, chez des adultes en surpoids ou obèses souffrant d’arthrose du genou.

Maladie hépatique

* Le Wegovy de Novo a été approuvé aux États-Unis en août 2025 pour le traitement des adultes atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), sur la base des résultats de la première partie de son essai de phase avancée. Les résultats de la deuxième partie , portant sur environ 1 200 patients, sont attendus en 2029.

* Le tirzépatide de Lilly a permis à jusqu’à 74 % des patients d’atteindre une rémission de la MASH sans aggravation de la cicatrisation hépatique à 52 semaines, contre 13 % des patients sous placebo, dans un essai de phase intermédiaire.

* Lilly mène actuellement une étude de phase avancée portant sur le tirzépatide et le médicament expérimental rétatrutide, auprès d’environ 4 500 personnes présentant un risque élevé de complications hépatiques graves liées au MASH. L’étude a débuté en octobre 2025 et devrait se poursuivre jusqu’en 2032.

Troubles neurologiques

* Des chercheurs du Centre danois des céphalées ont testé le sémaglutide associé à un régime hypocalorique extrême dans le traitement de l’hypertension intracrânienne idiopathique d’apparition récente, une affection liée à l’obésité caractérisée par une augmentation de la pression intracrânienne.

Apnée du sommeil

* Le Zepbound a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil en décembre 2024, ce qui en fait le premier médicament à traiter directement les patients atteints de ce trouble courant provoquant des perturbations respiratoires pendant le sommeil.