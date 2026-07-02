FICHE D'INFORMATION-Les régulateurs européens renforcent leur surveillance des géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations concernant Google aux paragraphes 3 à 5 et 7, Microsoft au paragraphe 24, et X au paragraphe 32)

Ces dernières années, les régulateurs européens ont lancé une série d’enquêtes en matière de concurrence, de protection de la vie privée et de sécurité en ligne visant les grandes entreprises technologiques.

Voici quelques-unes des principales enquêtes:

ALPHABET GOOGL.O

Le 2 juillet, la plus haute juridiction européenne a rejeté le recours de Google contre une amende antitrust de l’UE de 4,1 milliards d’euros (4,8 milliards de dollars) infligée au titre d’Android, confirmant en grande partie les conclusions des régulateurs selon lesquelles l’entreprise avait utilisé son système d’exploitation mobile pour évincer ses concurrents.

La Commission européenne avait initialement infligé une amende de 4,3 milliards d’euros en 2018, que l’instance inférieure avait réduite en 2022. Google a accumulé près de 11 milliards d’euros d’amendes antitrust de l’UE au cours de la dernière décennie.

En décembre, la Commission a ouvert une enquête antitrust visant à déterminer si Google enfreignait les règles de concurrence en utilisant le contenu en ligne des éditeurs et les vidéos YouTube à des fins d’intelligence artificielle.

En septembre 2024, Google a obtenu gain de cause dans son recours contre une amende de 1,49 milliard d’euros liée à la publicité sur les moteurs de recherche, mais a perdu un autre recours contre une amende de 2,42 milliards d’euros concernant son service de comparaison de prix.

En juin, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a ordonné à Google d’améliorer la transparence concernant le classement des résultats de recherche et de permettre aux éditeurs de refuser que leur contenu soit utilisé pour des fonctionnalités d’IA.

AMAZON.COM AMZN.O En février, l’autorité italienne de protection de la vie privée a ordonné à une filiale d’Amazon.com de cesser d’utiliser les données à caractère personnel de plus de 1 800 employés d’entrepôt situés près de Rome. Le même mois , l’autorité allemande de la concurrence a interdit à Amazon d’imposer des plafonds de prix aux détaillants vendant sur sa place de marché allemande et a demandé la restitution des bénéfices qui, selon elle, avaient été générés grâce à des pratiques anticoncurrentielles.

En novembre, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande d’Amazon visant à faire annuler sa désignation en tant que plateforme soumise à des obligations plus strictes en vertu de la loi sur les services numériques (DSA).

APPLE AAPL.O

En décembre, l’autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de 98,6 millions d’euros à Apple et à deux de ses filiales pour abus présumé de position dominante sur le marché des applications mobiles.

La Commission européenne a infligé une amende de 500 millions d’euros à Apple en avril 2025 en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), tandis que la Cour fédérale de justice allemande a confirmé une désignation réglementaire soumettant l’entreprise à des contrôles de concurrence plus stricts.

En octobre 2025, l’Autorité britannique de la concurrence (CMA) a désigné Apple et Google comme des entreprises jouissant d’un « statut de marché stratégique », ce qui lui confère le pouvoir de leur imposer des obligations de conduite.

En septembre 2024, la plus haute juridiction européenne a confirmé une décision obligeant Apple à verser 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts à l’Irlande.

Apple a également accepté, en juillet 2024, d’ouvrir sa technologie de paiement mobile « tap-and-go » à ses concurrents afin de mettre un terme à une enquête antitrust de l’UE. Plus tôt dans l’année, Bruxelles avait infligé à l’entreprise une amende de 1,84 milliard d’euros pour des restrictions affectant ses concurrents dans le domaine de la musique en streaming.

META PLATFORMES META.O Les régulateurs de l’UE ont déclaré en avril que Facebook et Instagram pourraient enfreindre les règles phares relatives aux plateformes en ligne et ont ordonné à Meta Platforms de prendre davantage de mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder à ces services.

Meta a déclaré en mars qu’elle autoriserait ses concurrents dans le domaine de l’IA à accéder à WhatsApp moyennant une redevance, après que la Commission européenne eut menacé de prendre des mesures provisoires dans le cadre d’une enquête pour abus de position dominante. La Commission a par la suite fait valoir que les conditions d’accès pourraient toujours exclure les fournisseurs tiers.

Meta s’est vu infliger une amende de 797,7 millions d’euros en novembre 2024 pour des pratiques favorisant Facebook Marketplace et a été mise en cause en juillet 2024 pour violation du DMA en raison de son modèle publicitaire « payer ou consentir ».

MICROSOFT MSFT.O

L’autorité britannique de la concurrence a annoncé en mars qu’elle allait enquêter sur l’écosystème des logiciels d’entreprise de Microsoft, y compris ses pratiques en matière de licences logicielles dans le domaine du cloud computing.

Microsoft a évité une amende antitrust potentiellement lourde de l’UE en s’engageant, en septembre, à réduire les prix des produits Office à l’exception de son application Teams, après que la Commission européenne eut accusé l’entreprise américaine d’avoir illégalement associé cette application à sa suite logicielle Office.

TIKTOK

Les régulateurs européens ont accusé TikTok en février d’avoir enfreint les règles relatives aux contenus en ligne en raison de ce qu’ils ont qualifié de fonctionnalités addictives de la plateforme.

La Commission européenne a déclaré en octobre 2025 que TikTok et Meta n’avaient pas fourni aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques, comme l’exige la loi DSA.

TikTok a également été accusé en mai 2025 de ne pas se conformer aux exigences de la DSA concernant un référentiel publicitaire destiné à aider les utilisateurs et les chercheurs à identifier les publicités frauduleuses. L’entreprise a échappé à une amende après avoir proposé des concessions.

X

La Commission européenne a annoncé en janvier qu’elle allait enquêter sur Grok, le chatbot basé sur l’IA de X, craignant qu’il ne diffuse des contenus illégaux, notamment des images manipulées.

La Commission irlandaise de protection des données a ouvert une enquête officielle sur Grok en février, tandis que la police française a perquisitionné les bureaux de X quelques jours plus later dans le cadre d’une enquête distincte.

X s’est vu infliger une amende de 120 millions d’euros en décembre pour avoir enfreint les règles relatives aux contenus en ligne, ce qui constitue la première sanction prononcée en vertu de la DSA. L’entreprise a présenté en mars des mesures correctives concernant son système de vérification par le « coche bleue », que les régulateurs sont en train d’évaluer.

(1 dollar = 0,8760 euro)