FICHE D'INFORMATION-Les chiffres clés des trois « mégaprojets » sud-coréens dans les domaines des puces électroniques et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud a annoncé lundi trois « mégaprojets » portant sur les semi-conducteurs, l’IA physique et les centres de données dédiés à l’IA. Samsung Electronics 005930.KS , le groupe SK et les ministères concernés ont présenté leurs plans d’investissement.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des investissements et des objectifs annoncés lors de l'événement ainsi que dans les communiqués des entreprises et du gouvernement.

SAMSUNG

Samsung prévoit d’investir 400 000 milliards de wons (259,25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) dans de nouvelles usines de semi-conducteurs situées dans la ville de Gwangju, dans le sud-ouest du pays.

Gwangju est envisagée comme site d’implantation en raison du soutien gouvernemental attendu en matière d’électricité, d’approvisionnement en eau, de développement de la main-d’œuvre et de conditions de vie, a indiqué l’entreprise.

Samsung prévoit également d’investir 56 000 milliards de wons pour construire des usines de mémoire haute bande passante de pointe (HBM) à Cheonan et Onyang.

Samsung a indiqué dans un document réglementaire qu’elle investissait 2 450 000 milliards de wons sur le marché intérieur afin de renforcer ses activités de croissance futures entre 2026 et 2040.

Sur ce montant total, 2 100 000 milliards de wons seront consacrés aux pôles de semi-conducteurs, notamment au projet de construction en cours à Pyeongtaek, principal site de Samsung, et au complexe industriel de Yongin, a précisé l’entreprise.

SK GROUP

Le groupe SK, deuxième conglomérat sud-coréen, a annoncé qu’il avait des projets à long terme visant à accroître sa production de semi-conducteurs pour un montant d’environ 1 100 000 milliards de wons, et pour des projets de centres de données dédiés à l’IA d’une valeur d’environ 1 000 000 milliards de wons.

Le président Chey Tae-won a déclaré que SK prévoyait d’investir, en moyenne, plus de 100 000 milliards de wons par an en Corée du Sud au cours des dix prochaines années.

SK Hynix 000660.KS , fournisseur de Nvidia, prévoit d’achever la construction de sa quatrième usine de fabrication au sein de son pôle de semi-conducteurs de Yongin d’ici 2033, soit 12 ans avant l’objectif initial fixé à 2045, a ajouté M. Chey.

Outre les investissements dans ses pôles de production de puces existants à Yongin et Cheongju, SK Hynix prévoit d’investir 400 000 milliards de wons dans une nouvelle base de production de puces dans le sud-ouest du pays , comprenant des usines et des équipements de production, dont la mise en œuvre se fera par étapes en fonction de la demande du marché et des autorisations du conseil d’administration.

SK Hynix a indiqué que le pôle du sud-ouest constituerait une nouvelle entité opérationnelle, venant s’ajouter à ses usines existantes de production de mémoires « front-end » situées à Icheon, Cheongju et Yongin. M. Chey n’a pas précisé d’emplacement spécifique.

CENTRES DE DONNÉES D’IA

Le gouvernement a annoncé que SK, le conglomérat GS Group et le géant technologique Naver investiraient au total environ 550 000 milliards de wons pour construire , dans un premier temps, des centres de données dédiés à l’IA d’une capacité combinée de 8,4 GW, la construction devant débuter au plus tard au premier semestre 2028.

Ces investissements devraient atteindre plus de 1 000 000 milliards de wons d’ici 2035 environ, a déclaré le ministre sud-coréen des Sciences.

SK Telecom 017670.KS , filiale de SK, a indiqué dans un communiqué réglementaire qu’elle envisageait de financer ces projets par le biais de partenaires stratégiques, notamment de grandes entreprises technologiques mondiales et de capitaux étrangers, ainsi que par d’autres structures d’investissement.

IA PHYSIQUE ET ROBOTIQUE

Le gouvernement a déclaré qu’il visait à faire de la Corée du Sud l’une des trois premières puissances mondiales en matière de robotique IA et la première puissance mondiale en IA physique d’ici 2030.

Le pays s’attachera à développer des robots dotés d’IA spécifiques à chaque secteur et visera la commercialisation en 2028 de robots humanoïdes adaptés à dix grands secteurs d’activité; il contribuera également à la mise en place d’usines de données, soutiendra le développement de modèles de base coréens d’IA physique et formera 10 000 spécialistes en robotique et IA sur une période de cinq ans.

(1 $ = 1.542,9000 won)