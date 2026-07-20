FICHE D'INFORMATION-Les autorités imposent des restrictions aux centres de données face à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur le projet de loi danois visant à restreindre l'accès des centres de données au réseau électrique)

De plus en plus de gouvernements, d’autorités de régulation et de villes à travers le monde s’apprêtent à geler, restreindre ou interdire la construction de nouveaux centres de données, alors que les inquiétudes s’intensifient concernant les coûts de l’électricité, les tensions sur l’approvisionnement en eau, la pénurie de terrains et le fardeau que représentent pour les communautés locales les infrastructures alimentant l’essor de l’IA.

Voici quelques exemples marquants:

ÉTAT DE NEW YORK, ÉTATS-UNIS

La gouverneure Kathy Hochul a imposé un moratoire d’un an sur la construction de centres de données consommant 50 mégawatts ou plus, faisant de New York le premier État américain à adopter un moratoire complet.

Pendant la durée de ce gel, le Département de la protection de l’environnement de l’État ne délivrera pas de nouveaux permis discrétionnaires, le temps que les autorités élaborent des normes permettant d’évaluer l’impact environnemental des centres de données.

MAINE, ÉTATS-UNIS (loi vetée)

La gouverneure Janet Mills a opposé son veto à un projet de loi bipartite qui aurait instauré un moratoire de 18 mois sur les nouveaux centres de données consommant plus de 20 MW d’électricité.

Mme Mills a déclaré qu’elle soutenait le principe d’un moratoire, mais qu’elle s’opposait au fait que le projet de loi ne prévoyait pas d’exception pour un projet spécifique dans la ville de Jay.

MONTEREY PARK, CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS

En juin 2026, les habitants ont voté en faveur d’une interdiction définitive des centres de données à Monterey Park, faisant de cette ville la première des États-Unis à prendre une telle mesure par voie de scrutin, à la suite d’une levée de boucliers de l’opinion publique contre un projet d’installation.

AMSTERDAM, PAYS-BAS

La capitale néerlandaise a imposé en 2019 un moratoire d’un an sur les nouveaux projets de centres de données. En avril 2025, elle a interdit la construction de nouveaux centres de données ou leur extension sur son territoire jusqu’en 2030 au moins.

Par ailleurs, l’interdiction des centres de données « hyperscale » adoptée par le gouvernement néerlandais en 2022 limite les grandes installations à deux sites désignés à l’échelle nationale, bien que Microsoft MSFT.O ait obtenu en janvier 2026 l’autorisation pour un projet divisé en trois tours, chacune d’entre elles se situant individuellement en dessous du seuil de taille autorisé.

DUBLIN, IRLANDE (restriction désormais levée)

L’opérateur du réseau électrique irlandais avait de fait bloqué les nouveaux raccordements de centres de données autour de Dublin à partir de 2021, après avoir averti que ces installations mettaient le réseau à rude épreuve.

Ce gel a pris fin en décembre 2025, les nouveaux raccordements étant désormais tenus de disposer de leur propre système de production d’électricité sur site.

AUSTRALIE (projet de loi en préparation)

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’Australie allait créer un organisme gouvernemental chargé de gérer l’élaboration de normes en matière d’IA, notamment des règles applicables aux grands centres de données concernant leur emplacement, leur consommation d’électricité et d’eau, un projet de loi devant être présenté au début de l’année prochaine.

L’Australie ne dispose actuellement d’aucune loi spécifique sur l’IA, s’appuyant plutôt sur un ensemble de lois relatives à la vie privée et à la protection des consommateurs, ainsi que sur un cadre éthique volontaire en matière d’IA.

DANEMARK

Le gouvernement danois a présenté au Parlement un projet de loi qui accorderait aux nouveaux centres de données la priorité la plus faible pour le raccordement au réseau électrique, dans un contexte de pénurie croissante de capacité.

La loi proposée, soutenue par un large accord multipartite représentant 80 % du Parlement, donnerait la priorité aux ménages, aux soins de santé, à l’industrie, aux transports et aux projets d’énergie renouvelable.

Le réseau électrique danois est mis à rude épreuve par une forte hausse de la demande en électricité et des demandes de raccordement, notamment de la part de grands centres de données.