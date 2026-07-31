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FICHE D'INFORMATION-Les activités de Tesla en Chine, le moteur de la production mondiale du constructeur de véhicules électriques
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 05:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O envisagerait de scinder ses activités en Chine afin d’ouvrir la voie à une éventuelle fusion avec SpaceX, selon une information du Wall Street Journal , qui cite une source proche des négociations.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Tesla et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Voici les principaux faits concernant les activités de Tesla en Chine:

LE MOTEUR DE LA PRODUCTION MONDIALE

La Gigafactory de Tesla à Shanghai a démarré sa production en octobre 2019, devenant ainsi la première usine automobile entièrement détenue par des capitaux étrangers en Chine et symbolisant l’ouverture du secteur automobile par Pékin.

L’usine est depuis devenue le site le plus grand et le plus productif de Tesla à l’échelle mondiale, servant de principale plaque tournante d’exportation vers l’Europe, le Canada et la région Asie-Pacifique.

L’usine produit la berline compacte Model 3 et le SUV Model Y et dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 950.000 véhicules, selon les données de l’entreprise.

L’usine de Shanghai a représenté plus de la moitié des livraisons mondiales de véhicules de Tesla en 2025, a déclaré Grace Tao, vice-présidente de Tesla en charge des relations extérieures en Chine.

Les autres usines d'assemblage de Tesla sont situées en Californie, au Texas et à Berlin.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET EFFICACITÉ Tesla s'approvisionne localement pour plus de 95 % des composants de ses véhicules fabriqués en Chine, en s'appuyant sur un réseau de plus de 400 fournisseurs nationaux, selon Mme Tao. Plus de 60 de ces fournisseurs approvisionnent également les activités mondiales de Tesla, a-t-elle précisé.

La forte localisation de sa chaîne d’approvisionnement a permis à Tesla de réduire ses coûts de fabrication et de limiter son exposition aux perturbations logistiques mondiales.

En juin, les livraisons de ses véhicules fabriqués en Chine ont augmenté pour le huitième mois consécutif , soutenues par la demande sur les marchés étrangers, notamment en Europe. Au deuxième trimestre, les ventes de l’usine de Shanghai, exportations comprises, ont progressé d’un tiers par rapport à l’année précédente.

VENTES NATIONALES ET CONCURRENCE

La production locale a permis à Tesla de prendre très tôt la tête du marché chinois des véhicules électriques haut de gamme.

En 2025, la Chine était le deuxième marché de Tesla en termes de chiffre d’affaires après les États-Unis, et le Model Y fabriqué à Shanghai figurait parmi les véhicules particuliers les plus vendus du pays, tous types de carburant confondus.

Cependant, Tesla est confrontée à une concurrence de plus en plus intense de la part des constructeurs automobiles chinois depuis son entrée sur le marché en 2019. Les concurrents nationaux ont réduit l’écart technologique, tout en bénéficiant de chaînes d’approvisionnement intégrées, de cycles de développement de produits plus rapides et d’une politique tarifaire agressive.

BYD s’est imposé comme l’un des principaux rivaux de Tesla sur le marché des véhicules électriques, aux côtés d’un groupe croissant de constructeurs chinois spécialisés dans les véhicules électriques, notamment Xiaomi, Xpeng et Li Auto.

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
112,2000 USD NASDAQ -0,31%
TESLA
308,8500 USD NASDAQ +3,53%
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