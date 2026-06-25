FICHE D'INFORMATION-Le remaniement de la direction de JPMorgan met en lumière le plan de succession de Dimon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur Rohrbaugh et Petno) par Utkarsh Shetti

JPMorgan Chase <JPM.N > a nommé jeudi deux cadres dirigeants, Doug Petno et Troy Rohrbaugh, aux postes de coprésidents de la banque , dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à préparer la succession de Jamie Dimon, directeur général de longue date.

Âgé de 70 ans, Jamie Dimon est à la tête de JPMorgan depuis plus de deux décennies. Il a su mener la banque à bon port malgré la crise financière de 2008 et plusieurs autres bouleversements, lui permettant ainsi de s’imposer comme la plus grande banque américaine en termes d’actifs et la première banque mondiale en termes de capitalisation boursière.

Sa succession fait depuis longtemps l’objet de spéculations, et les nominations de jeudi vont relancer le débat sur les dirigeants considérés comme des successeurs potentiels de ce dirigeant de renom.

Voici quelques-uns des principaux dirigeants de la banque:

TROY ROHRBAUGH, COPRÉSIDENT

Parallèlement à sa promotion au poste de coprésident, Troy Rohrbaugh a été nommé jeudi à la tête de la division «Consumer and Community Banking» de JPMorgan. Il a débuté sa carrière en tant que trader en options à la Bourse de Philadelphie et a rejoint la banque en 2005 en tant que responsable mondial des dérivés de change.

Il a bâti sa carrière au sein de la division «Markets» de JPMorgan, supervisant finalement son activité «Macro Markets», une unité de trading clé couvrant les taux d’intérêt, les devises, les matières premières et les marchés émergents, avant de diriger l’activité «Markets and Securities Services».

L’expérience de M. Rohrbaugh l’a propulsé au poste de co-directeur de la division «Commercial & Investment Bank» (CIB) de la banque, aux côtés de M. Petno. Cette division a généré 78,5 milliards de dollars en 2025, soit plus de 40 % du chiffre d’affaires global de la banque cette année-là.

M. Rohrbaugh est considéré comme l’un des principaux candidats à la succession de M. Dimon, ont indiqué les analystes de Bank of America dans une note, tout en précisant que cela pourrait ne pas se produire avant plusieurs années. Sa nomination à la tête de la division de la banque de détail pourrait lui apporter une expérience plus large et lui conférer un léger avantage sur M. Petno dans la course à la succession, a déclaré à Reuters Gérard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets.

DOUG PETNO, COPRÉSIDENT

M. Petno, banquier chevronné comptant plus de trois décennies au sein de l’entreprise, continuera à diriger la division CIB en tant qu’unique directeur général. Avant sa promotion au poste de directeur de la division CIB en janvier 2025, M. Petno était codirecteur de la division «Global Banking», qui sert plus de 65 000 clients dans 46 pays.

Il a contribué à l’intégration des activités de banque commerciale, d’entreprise et d’investissement de JPMorgan afin de les regrouper sous une même entité, et on lui attribue le mérite d’avoir supervisé l’expansion des activités de banque commerciale aux États-Unis pendant son mandat de directeur général, de 2012 à 2024.

La carrière de M. Petno dépasse le cadre de la banque commerciale traditionnelle. Il a passé plus de deux décennies dans la banque d’investissement et a dirigé le Global Natural Resources Group de J.P. Morgan, conseillant des clients issus de secteurs variés, allant de l’exploitation minière aux matériaux de construction. Il apporte également à Wall Street un parcours universitaire atypique, puisqu’il est titulaire d’un diplôme en biologie en plus de son MBA.

Contrairement à de nombreux dirigeants de Wall Street formés exclusivement au trading ou à la conclusion d’opérations, la carrière de M. Petno couvre la banque d’investissement dans le secteur de l’énergie, le crédit aux entreprises de taille intermédiaire et la banque d’entreprise, ce qui lui confère une expérience dans la plupart des activités de JPMorgan en contact direct avec la clientèle.

MARY ERDOES, directrice générale DE LA DIVISION GESTION D’ACTIFS ET DE PATRIMOINE

Mme Erdoes, dont le rôle reste inchangé après le remaniement de jeudi, est depuis longtemps directrice générale de la division Asset & Wealth Management de JPMorgan, qui gère plus de 7 000 milliards de dollars d’actifs clients et s’adresse aux institutions, aux gouvernements et aux particuliers fortunés du monde entier.

Cette figure emblématique de l’entreprise dirige cette division depuis 2009 et travaille au sein de la banque depuis trois décennies.

Elle siège également au conseil d’administration de l’U.S.-China Business Council, une association à but non lucratif qui promeut la collaboration commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales.

JENNIFER PIEPSZAK, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

Mme Piepszak, qui continuera d’exercer les fonctions de directrice des opérations de la banque, a rejoint JPMorgan il y a plus de trois décennies et a occupé divers postes de direction au sein de l’entreprise, notamment celui de directrice financière entre 2019 et 2021.

Avant de devenir directrice des opérations, elle a codirigé la division CIB, supervisant les activités de banque internationale, les marchés, les services de titres et les opérations de paiement.

Mme Piepszak figurait parmi les favoris pour succéder à M. Dimon jusqu’à ce qu’elle se retire de la course en janvier 2025.