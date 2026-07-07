FICHE D'INFORMATION-La course au lancement de pilules amaigrissantes s'intensifie à mesure que les petits acteurs gagnent du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le médicament contre l'obésité de Kailera Therapeutics aux paragraphes 1, 2 et 25)

Le médicament oral contre l'obésité de Kailera Therapeutics KLRA.O a permis aux patients de perdre jusqu'à 10,9 % de leur poids corporel à la semaine 44 lors d'un essai clinique de phase avancée mené en Chine.

Kailera a lancé en avril une étude mondiale de phase intermédiaire sur le médicament à base de GLP-1, le HRS-7535, dont les résultats sont attendus en 2027.

Le marché mondial des médicaments amaigrissants entre également dans une nouvelle phase, alors que la concurrence des génériques se profile et que les prix baissent aux États-Unis pour les traitements phares d’Eli Lilly LLY.N et de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Cette évolutionrapide a incité Wall Street à revoir ses prévisions de longue date, qui tablaient sur un marché de 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Voici les entreprises qui se livrent à une course effrénée pour développer des médicaments oraux contre l’obésité, dans l’espoir de s’imposer sur un marché lucratif:

NOVO NORDISK

Novo a été la première entreprise à lancer un comprimé à base de GLP-1 contre l’obésité après avoir obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en décembre.

L’Agenceeuropéenne des médicaments a recommandé en mai l’autorisation de mise sur le marché du comprimé Wegovy, ouvrant ainsi la voie à ce qu’il devienne le premier comprimé oral contre l’obésité à faire son entrée sur les marchés européens .

Novo a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le comprimé Wegovy en décembre, avec plus de trois mois d'avance sur son concurrent Eli Lilly LLY.N , qui a obtenu l'autorisation pour son comprimé amaigrissant, l'orforglipron, en avril.

ELI LILLY

L’orforglipron , l’agoniste non peptidique du GLP-1 administré par voie orale une fois par jour, commercialisé sous le nom de Foundayo, a permis à des adultes en surpoids non diabétiques de perdre 12,4 % de leur poids corporel sur 72 semaines à la dose la plus élevée lors d’un essai clinique de phase avancée.

Dans une autre étude , l’orforglipron a permis de maintenir la perte de poids chez les patients passant de son injection de GLP-1, Zepbound, au Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.

STRUCTURE THERAPEUTICS GPCR.O

L'aléniglipron, comprimé à prise unique quotidienne de Structure Therapeutics , a permis aux patients de perdre jusqu’à 16,3 % de leur poids, soit 39 livres, à la dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d’un essai de phase intermédiaire.

La société a déclaré en juin que ce comprimé ne présentait aucun signe de toxicité hépatique, et que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles.

Structure prévoit de lancer une étude de phase avancée au second semestre 2026, à la suite d’une réunion avec la FDA prévue au deuxième trimestre.

MERCK MRK.N

La société, en partenariat avec Hansoh Pharma

3692.HK , se prépare à tester le HS-10535, un agoniste oral du GLP-1 à petites molécules, dans le cadre d’essais cliniques de phase précoce. Le médicament fait actuellement l’objet d’études en laboratoire.

ASTRAZENECA AZN.L

AstraZeneca et Eccogene poursuivent le développement de l’elecoglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 sous forme de comprimé à prise unique quotidienne. AstraZeneca a indiqué en juin que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire sur l’elecoglipron.

La société a précisé que la perte de poids s’était poursuivie au fil du temps et que les adultes souffrant d’obésité ou de surpoids ayant reçu la dose la plus élevée d’elecoglipron avaient perdu 11,8 % de leur poids après 36 semaines, soit la durée totale de l’essai.

ROCHE ROG.S

Roche, suite à son acquisition de Carmot Therapeutics, travaille sur le CT-966, un agoniste du GLP-1 administré par voie orale. Le CT-966 a permis une perte de poids moyenne ajustée par rapport au placebo de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques lors d’un essai de phase précoce mené l’année dernière.

KAILERA THERAPEUTICS KLRA.O

Kailera développe également une version orale à prise unique quotidienne du ribupatide , son principal candidat, qui a montré une perte de poids moyenne pouvant atteindre 12,1 % à 26 semaines lors d’une étude de phase intermédiaire sur l’obésité menée en Chine.

VIKING THERAPEUTICS VKTX.O

La société développe une formulation orale du VK2735, qui cible à la fois les hormones GLP-1 et GIP, responsables de la régulation du métabolisme.

Dans une étude de phase intermédiaire , ce comprimé expérimental amaigrissant a permis aux patients de perdre 12,2 % de leur poids corporel, un résultat inférieur aux prévisions les plus optimistes de Wall Street, qui tablaient sur 15 %.

La société prévoit de lancer un essai de phase avancée sur ce médicament dans le courant de l’année.

PFIZER PFE.N

Pfizer a fait son entrée sur le marché des médicaments contre l’obésité grâce à l’acquisition, pour 10 milliards de dollars, de Metsera, un développeur de médicaments contre l’obésité, à l’issue d’une guerre d’enchères acharnée avec Novo.

Dans le cadre de cette opération, le laboratoire pharmaceutique a acquis l’accès à deux médicaments oraux à action prolongée basés sur le GLP-1 . Tous deux font actuellement l’objet d’essais précliniques.

Pfizer et son partenaire chinois Sciwind Biosciences ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché en Chine de leur injection amaigrissante à prise hebdomadaire , baptisée Xianweiying, ce qui accentue la pression sur les produits concurrents déjà homologués de Novo, Lilly et Innovent Biologics

1801.HK .

Pfizer développait le danuglipron , initialement sous la forme d’un agoniste du GLP-1 oral à prendre deux fois par jour, mais a abandonné ce projet après que les données d’un essai de phase intermédiaire ont révélé une mauvaise tolérance.

Innovent Biologics 1801.HK

Le médicament oral à base de GLP-1 destiné à la perte de poids d’Innovent Biologics, une société basée en Chine, l’IBI3032, fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase précoce aux États-Unis et en Chine.

HuaDong Pharmaceutical

Le candidat-médicament oral contre l’obésité de la société chinoise HuaDong Pharmaceutical, le HDM1002, a permis une réduction du poids corporel pouvant atteindre 6,8 % lors d’une étude de phase précoce menée en Chine auprès de participants en surpoids ou obèses.

Ascletis Pharma 1672.HK

Le médicament expérimental oral à base de GLP-1 de la société chinoise Ascletis Pharma, l’ASC30, a permis une perte de poids pouvant atteindre 7,7 % lors d’une étude de phase intermédiaire aux États-Unis.