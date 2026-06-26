FICHE D'INFORMATION-L'Ukraine attaque des sites énergétiques russes — Quelles sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute d'autres attaques)

L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes ces derniers mois, ciblant les infrastructures du paysdans le cadre d'une guerre qui entre désormais dans sa cinquième année.

Les attaques de drones aggravent la pénurie de carburant en Russie, où la population signale une hausse des prix et de longues files d’attente dans les stations-service de la plupart des régions.

Voici un résumé de ces attaques —en commençant par les plus récentes — et de leurs conséquences:

NORSI NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , a suspendu ses activités mercredi après une attaque de drone ukrainien, une décision susceptible d’aggraver la pénurie de carburant à l’échelle nationale , ont indiqué deux sources du secteur.

NORSI, qui est le deuxième plus grand producteur d’essence de Russie, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 320.000 barils par jour.

ORENBOURG L'armée ukrainienne a déclaré mercredi avoir frappé l'usine de traitement de gazd'Orenbourg , qui dispose d'une capacité de 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an.

MOSCOU La raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu ses activités après une attaque de drone ukrainien le 16 juin, ont indiquédeux sources du secteur .

Le 18 juin , une autre attaque a endommagé des unités de traitement et provoqué plusieurs incendies sur le site.

Située dans le district de Kapotnya, au sud-est de la capitale, cette installation dispose d’une capacité annuelle d’environ 11 millions de tonnes de pétrole.

TANECO La raffinerie TANECO, propriété de la société russe Tatneft, a interrompu ses activités à la suite d’une attaque de drone le 12juin .

TANECO est l’une des raffineries les plus avancées sur le plan technologique de Russie, équipée d’unités d’hydrocraquage, de craquage catalytique et de cokéfaction retardée.

Selon les données du secteur, TANECO a traité 17,0 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, produisant 2,7 millions de tonnes d’essence automobile, 8,5 millions de tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes de coke de pétrole.

KUIBYSHEV La raffinerie de pétrole de Kuibyshev, appartenant à Rosneft, a interrompu ses activités le 10juin à la suite d’une attaque de drone.

La raffinerie de Kuibyshev a traité 4,7 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, soit 94.400 barils par jour, produisant 0,8 million de tonnes d’essence, 1,4 million de tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes de fioul, selon des sources du secteur.

IAROSLAVL Les forces ukrainiennes ont attaqué une raffinerie de pétrole russe à Yaroslavl , située à environ 700 km (435 miles) de la frontière ukrainienne, le 25 mai, selon le président Volodimir Zelensky .

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 15 millions de tonnes métriques par an, soit environ 300.000 barils par jour.

SYZRAN Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de pétrole de Syzran , propriété de la société russe Rosneft, dans la région de Samara, ont déclaré l’armée ukrainienne et le président Zelensky le 21 mai.

La raffinerie a interrompu ses activités après que l’attaque a endommagé une unité de traitement primaire, ont indiqué deux sources du secteur.

Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d’attaques de drones le 18 avril.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an, soit environ 170.000 barils par jour.

En 2024, elle a transformé 4,3 millions de tonnes de brut en 800.000 tonnes d’essence, 1,5 million de tonnes de diesel et 700.000 tonnes de fioul, selon des sources du secteur.

TUAPSE

L'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe dans le port de Tuapse, sur la mer Noire, le 27 mai, a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne .

Une attaque de drone a provoqué un incendie majeur à la raffinerie le 28 avril, ont déclaré des responsables, contraignant l’installation, qui vend la majeure partie de ses produits à l’exportation, à interrompre ses activités, selon deux sources du secteur .

Elle dispose d’une capacité d’environ 12 millions de tonnes par an, soit 240.000 barils par jour, et produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

PORTS/PÉTROLIERS

Un complexe de chargement a pris feu dans le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, à la suite d’une attaque de drone, ont indiqué les autorités locales le 8 juin .

Un incendie s’est déclaré dans le port de Temryuk, au sud de la Russie, à la suite d’une attaque de drone ukrainien, ont indiqué le 29 mai les autorités régionales de la région de Krasnodar.

Le 29 mai également, des installations de stockage de carburant ont pris feu à la suite d’une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Iaroslavl, a déclaré le gouverneur Mikhaïl Yevraïev.

L’Ukraine a attaqué des ports russes de la mer Baltique et de la mer Noire, notamment le port de Primorsk, ainsi que des pétroliers et des navires militaires le 3 mai .