FICHE D'INFORMATION-L'Otan annonce des contrats d'armement d'une valeur de 50 milliards de dollars alors que ses dirigeants se réunissent à Ankara

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des contrats, de la valeur totale, de l'annonce au Royaume-Uni et du contrat avec Accenture)

Les entreprises du secteur de la défense des États membres de l’OTAN se sont réuniescette semaine à Ankara à l’occasion d’un forum industriel organisé en marge du sommet annuel de l’alliance , au cours duquel les responsables ont mis en avant plus de 50 milliards de dollars d’accords d’approvisionnement et d’accords industriels dans le domaine de la défense, alors que les alliés cherchaient à démontrer leur engagement à renforcer leurs dépenses militaires.

Si certaines annonces portent sur des contrats fermes et des plans d’approvisionnement, d’autres restent soumises à des négociations supplémentaires, à des approbations ou à des développements futurs. Ces accords interviennent alors que les alliés européens font face à une pression constante de la part du président américain Donald Trump pour qu’ils assument une part plus importante de la charge de défense de l’alliance.

Voici les accords annoncés à ce jour:

SAAB Le fabricant suédois d’équipements de défense Saab SAABb.ST a déclaré que l’OTAN allait entamer des négociations officielles concernant l’acquisition de jusqu’à 10 avions de détection précoce et de contrôle aéroportés GlobalEye.

Le directeur général Micael Johansson a déclaré aux journalistes que l’entreprise pourrait commencer les livraisons dès 2030, et que le prix final se situerait entre 400 et 450 millions de dollars par appareil.

LOCKHEED MARTIN, RHEINMETALL

Lockheed Martin LMT.N et Rheinmetall RHMG.DE ont signé mardi un protocole d’accord visant à produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne, une initiative qui marquerait la première fabrication de ce missile balistique à courte portée en dehors des États-Unis.

Par ailleurs, les États-Unis vont mettre en place un site de maintenance en Europe pour le missile de défense aérienne avancé PAC-3 de Lockheed Martin, a déclaré mardi le sous-secrétaire américain à la Défense, Michael Duffey. Washington n’exclut pas la production de ce missile à l’étranger, a-t-il ajouté, bien que l’emplacement exact du site ne soit pas encore connu.

Le Royaume-Uni va consacrer 254 millions de dollars aux missiles de frappe de précision à longue portée (PrSM) de Lockheed Martin, dont les premières livraisons sont prévues en 2027, a indiqué le ministère britannique de la Défense. Il a ajouté que le Royaume-Uni pourrait rejoindre l’Australie et les États-Unis, partenaires actuels du programme, pour poursuivre le développement de ce missile.

NORTHROP GRUMMAN Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que les alliés achèteront jusqu’à cinq drones de surveillance à haute altitude MQ-4C Triton de Northrop Grumman NOC.N , la Norvège, la Finlande, l’Allemagne et le Danemark ayant signé une lettre d’intention en vue de cet achat.

AIRBUS L'Otan va lancer une flotte de transport aérien stratégique composée d'avions de transport Airbus AIR.PA A400M et agrandir sa flotte de ravitailleurs A330 MRTT d'un appareil, a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.

ISAR AEROSPACE Le constructeur allemand de fusées Isar Aerospace a signé un contrat avec la société canadienne Maritime Launch Services

MAXQ.NLB afin de construire et d’utiliser une rampe de lancement dédiée à sa fusée Spectrum au Spaceport Nova Scotia, dans l’est du Canada.

ACCENTURE, LEONARDO Le cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N et l'entrepriseitalienne de défense Leonardo LDOF.MI ont signé un contrat de sept ans d'une valeur d'environ 200 millions d'euros pour la conception et l'exploitation d'un réseau de communication sécurisé de l'Otan.