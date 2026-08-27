FICHE D'INFORMATION-L'ascension et le déclin de l'A380, le superjumbo mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways QAN.AX a annoncé jeudi qu’elle commencerait à retirer de sa flotte ses 10 superjumbos Airbus A380 à partir de mi-2028, soit quatre ans plus tôt que prévu initialement, en raison de la hausse des coûts de maintenance et de l’arrivée dans sa flotte d’appareils plus récents et plus performants.

Cam Wallace, directeur général de Qantas International et Freight, a expliqué aux analystes que maintenir ces appareils en service devenait de plus en plus coûteux et complexe, car l’A380 n’est plus produit depuis 2021 et fait face à des contraintes croissantes au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

Voici les principales informations concernant le plus gros avion de ligne au monde:

LE SUPERJUMBO

* Airbus AIR.PA a développé l’A380 quadrimoteur pour concurrencer la domination du Boeing 747 BA.N sur le marché des vols long-courriers.

* Cet avion à double pont, de grande envergure, peut transporter jusqu’à 853 passagers répartis sur deux ponts.

* Il est entré en service commercial chez Singapore Airlines

SIAL.SI en 2007.

* Airbus a livré un total de 251 A380 avant de mettre fin à sa production en 2021, après que son principal client, Emirates, eut annulé une importante commande.

* Les coûts élevés de carburant et de maintenance de l’A380, ainsi que la difficulté à remplir régulièrement plus de 500 sièges, ont limité son attrait pour la plupart des compagnies aériennes en dehors du Golfe.

* Des gros-porteurs bimoteurs plus efficaces, tels que le Boeing 787 et l’Airbus A350, ont encore affaibli sa rentabilité, tandis que la pandémie de Covid-19, qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale d’A380, a accéléré son déclin.

* Sur les 251 appareils livrés, 196 restent en service, selon les données d’Airbus publiées en juillet.

Compagnies aériennes ayant retiré ou prévoyant de retirer leurs A380:

* Air France AIRF.PA : a retiré sa flotte de 10 A380 en 2020, anticipant ainsi un retrait initialement prévu pour 2022, la pandémie ayant mis un terme aux voyages internationaux.

* China Southern Airlines 600029.SS : a retiré ses cinq A380 fin 2022 après avoir maintenu l'exploitation de l'A380 pendant la majeure partie de la pandémie.

* Malaysia Airlines: a retiré ses six A380 en 2023.

* Qantas: Commencera à retirer ses 10 A380 à partir de mi-2028, une décision qui devrait générer environ 300 millions de dollars australiens (215,34 millions de dollars) de flux de trésorerie nets positifs entre l’exercice 2028 et l’exercice 2031, principalement grâce à l’économie des coûts de maintenance.

* Pendant la pandémie, Qantas a immobilisé sa flotte d’A380 pendant plus de 500 jours en raison de l’effondrement du trafic international, les appareils ayant été placés en stockage de longue durée en Californie et à Abu Dhabi.

* Parmi les autres compagnies aériennes ayant réduit leur flotte d’A380 ces dernières années figurent Thai Airways

THAI.BK , Lufthansa LHAG.DE , Korean Air 003490.KS , Singapore Airlines et Qatar Airways, selon les données d’Airbus.

Opérateurs actuels

* Emirates est le plus grand exploitant d’A380 avec une flotte actuelle de 116 appareils, ce qui représente près de la moitié de tous les A380 jamais livrés.

* Singapore Airlines et British Airways exploitent chacune 12 A380, ce qui en fait les plus grands exploitants après Emirates.

* Lufthansa, Qatar Airways et Etihad Airways exploitent chacune huit A380.

* Korean Air, Asiana Airlines 020560.KS et la compagnie japonaise All Nippon Airways 9202.T exploitent également ce modèle.

* Emirates prévoit de continuer à exploiter l’A380 jusque dans les années 2040, tandis que d’autres exploitants prévoient de retirer progressivement cet appareil de leur flotte dès le début des années 2030.

(1 dollar = 1,3931 dollar australien)