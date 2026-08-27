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La société de satellites Astrum Space va entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 13:45
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Astrum Space a annoncé jeudi son intention d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Black Spade Acquisition III, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise de communications par satellite à environ 1 milliard de dollars.

L'intérêt des investisseurs pour le secteur spatial s'est considérablement accru suite à l'entrée en bourse sur le Nasdaq de SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , ce qui a renforcé l'optimisme concernant les projets de nombreuses entreprises du secteur spatial et des communications par satellite qui envisagent de s'introduire en bourse.

Voici quelques détails sur cette opération:

* Astrum Space développe un réseau de satellites capable d'envoyer des données directement vers des appareils dans toute la région Asie-Pacifique.

* La société de satellites basée à Singapour prévoit de vendre ce service en gros à des opérateurs mobiles, des diffuseurs, des gouvernements et des entreprises, en utilisant ses satellites GEO comme une couche de diffusion complémentaire capable d'atteindre de nombreux utilisateurs simultanément.

* La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'accord des actionnaires, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles.

* Cohen & Company Capital Markets est le conseiller financier de Black Spade.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fusions / Acquisitions
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