FICHE D'INFORMATION-L'administration Trump opte désormais pour l'acquisition de participations dans des secteurs stratégiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour apportant des précisions sur le financement de SandboxAQ)

L'administration Trump intensifie ses efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minéraux critiques et en semi-conducteurs en convertissant des subventions fédérales en prises de participation dans des entreprises, dans le cadre d'une initiative visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Dans sa dernière initiative, le ministère américain du Commerce a accordé mercredi 500 millions de dollars à SandboxAQ, une entreprise soutenue par Nvidia, afin de développer de nouveaux matériaux destinés à la fabrication de puces électroniques.

Voici les entreprises concernées par cette offensive d’investissements stratégiques:

SANDBOXAQ Le département américain du Commerce a accordé 500 millions de dollars à SandboxAQ, une entreprise soutenue par Nvidia, pour le développement de nouveaux matériaux destinés à la fabrication de semi-conducteurs, en échange d’une participation minoritaire dans la société. SandboxAQ n’a pas divulgué le montant de la participation du gouvernement, mais a déclaré à Reuters qu’elle ne s’accompagnait ni de droits de vote ni d’un siège au conseil d’administration. Le ministère percevra des redevances si SandboxAQ parvient à mettre au point des matériaux dans les quatre domaines clés ciblés et à concéder sous licence les formules à des partenaires industriels en vue d’une production de masse.

ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS L'INFORMATIQUE QUANTIQUE

- IBM IBM.N

L'administration Trump investira 1 milliard de dollars pour aider IBM à lancer une société baptisée Anderon — la première usine américaine dédiée à la fabrication de puces quantiques. IBM investira également 1 milliard de dollars dans Anderon. La société n'a pas divulgué la part détenue par le gouvernement dans cette nouvelle entreprise.

- GlobalFoundries GFS.O

Les États-Unis investiront 375 millions de dollars dans l’entreprise afin d’accélérer le développement de solutions basées sur la technologie quantique. Le gouvernement a accepté de prendre une participation d’environ 1 % dans l’entreprise.

- D-Wave QBTS.N , Rigetti Computing RGTI.O , Infleqtion

INFQ.N , Atom Computing, PsiQuantum, Quantinuum

L’administration Trump investira environ 100 millions de dollars dans chacune de ces entreprises afin de les aider à surmonter les principaux obstacles techniques qui ont ralenti le développement d’ordinateurs quantiques plus puissants, tout en y prenant des participations minoritaires et sans contrôle.

- Diraq

L’entreprise recevra jusqu’à 38 millions de dollars de financement prévu pour développer et déployer à grande échelle la technologie de l’informatique quantique, en échange d’une prise de participation du gouvernement.

USA RARE EARTH USAR.O

Projet: chaîne d’approvisionnement allant de l’extraction des terres rares à la fabrication d’aimants

Participation: L'administration Trump devait prendre une participation de 10 % dans la société minière dans le cadre d'un montage combinant investissement en dette et en fonds propres, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

Détails: USA Rare Earth mettra en place une chaîne de production intégrée de terres rares et d’aimants aux États-Unis, soutenue par un financement de 1,6 milliard de dollars prévu dans le cadre du CHIPS Act.

Valeur stratégique: Cette initiative vise à accroître la capacité de traitement des terres rares aux États-Unis et à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales en minéraux critiques.

KOREA ZINC 010130.KS

Participation acquise: environ 10 %

Projet: une fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee

Détails: Korea Zinc construira une fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee dans le cadre d’une coentreprise avec des partenaires américains.

Le ministère américain de la Défense détiendra une participation de 40 % dans la coentreprise, tandis que le ministère du Commerce accordera 210 millions de dollars de subventions au titre de la loi CHIPS.

Korea Zinc émettra 1,9 milliard de dollars de nouvelles actions au profit de la coentreprise et d’investisseurs stratégiques américains, leur conférant ainsi environ 10 % de la société.

Les 5,5 milliards de dollars restants proviendront de 4,7 milliards de dollars de prêts garantis par les États-Unis et d’autres sources de financement. La construction débutera en 2026, et l’exploitation se fera par étapes à partir de 2029.

Valeur stratégique: ce projet renforce les chaînes d’approvisionnement américaines et réduit la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine l’approvisionnement mondial en minéraux critiques et a récemment restreint ses exportations d’antimoine et de germanium vers les États-Unis.

TRILOGY METALS TMQ.TO

Participation acquise: 10 %, l’investissement comprend des bons de souscription permettant d’acquérir 7,5 % supplémentaires

Projet: Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) en Alaska, une coentreprise détenue par Trilogy Metals et la société minière australienne South32 S32.AX

Détails: La Maison Blanche investira environ 35,6 millions de dollars dans le développement des ressources minérales stratégiques de l’UKMP, situé dans le district minier d’Ambler, en Alaska.

Trump a également signé un décret ordonnant à son administration d’autoriser la construction d’une route d’accès au district minier d’Ambler.

Valeur stratégique: le district minier d’Ambler est une zone riche en minerais, avec des gisements de cuivre, de zinc et de plomb.

CRITICAL METALS CRML.O

Participation en discussion: environ 8 %

Projet: gisement de terres rares de Tanbreez, au Groenland

Valeur stratégique: des responsables de l’administration Trump ont évoqué la possibilité de prendre une participation dans Critical Metals, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.

Un accord permettrait à Washington d’acquérir une participation directe dans le plus grand projet d’exploitation de terres rares du Groenland, ce territoire arctique que Trump avait un jour suggéré d’acheter.

LITHIUM AMERICAS LAC.TO

Participation acquise: 5 % dans la société mère et 5 % dans la coentreprise Thacker Pass avec General Motors GM.N

Projet: mine de lithium de Thacker Pass, dans le Nevada

Valeur stratégique: ce projet est considéré comme un élément clé de la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement nationale, s’inscrivant dans la volonté de longue date de Washington de stimuler la production américaine de lithium – un métal utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques et autres appareils électroniques.

MP MATERIALS MP.N

Participation acquise: environ 15 %

Projet: Mine de terres rares de Mountain Pass, Californie

Valeur stratégique: MP exploite la seule mine de terres rares des États-Unis et s'efforce de développer la transformation et la production d'aimants sur le territoire national.

Le ministère américain de la Défense deviendra le principal actionnaire de MP, société basée à Las Vegas, ce qui en fera l'investissement le plus médiatisé de Washington à ce jour dans le secteur des minéraux critiques.

INTEL CORP INTC.O

Participation acquise: 9,9 %

Valeur stratégique: cet investissement renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement américaine et soutient les projets d’Intel visant à construire et à développer des sites de fabrication de pointe sur le territoire national.