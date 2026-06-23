FICHE D'INFORMATION-Du café à l'alcool : Rafael Oliveira, le nouveau patron de Heineken

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Heineken HEIN.AS a nommé mardi Rafael Oliveira au poste de directeur général , mettant ainsi fin à une recherche de plusieurs mois pour trouver un successeur à Dolf van den Brink, qui a dirigé le deuxième brasseur mondial pendant six ans à compter de 2020 avant de démissionner en janvier.

Rafael Oliveira arrive de JDE Peet's, l'une des plus grandes entreprises mondiales du secteur du café, où il occupait le poste de directeur général depuis 2024. Il est le premier dirigeant à être nommé en provenance de l'extérieur de Heineken.

Voici ce qu’il faut savoir à son sujet:

* Il a débuté sa carrière au Brésil au sein des départements d'analyse financière de Banco Icatu et de Banco BBA-Creditanstalt

* De 2004 à 2014, il a occupé des postes de direction chez Goldman Sachs

* Avant de rejoindre JDE Peet's, Rafael Oliveira a passé dix ans chez The Kraft Heinz Company KHC.O , où il a gravi les échelons jusqu'au poste de président des marchés internationaux, après avoir débuté en 2004 en tant que directeur général pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

* En novembre 2024, il a été nommé directeur général de JDE Peet's

* À la suite de l’acquisition de JDE Peet’s par Keurig Dr Pepper, il a été nommé en avril 2026 afin de diriger la nouvelle activité mondiale de café prévue par KDP

KDP.O

* De nationalité brésilienne, Rafael Oliveira a étudié l'économie à l'Université pontificale catholique de São Paulo et a obtenu un MBA international à l'université de Chicago

* « Rafael Oliveira aura beaucoup à prouver en tant que nouveau venu dans le secteur de la bière et dans l’entreprise », ont déclaré les analystes d’ING dans une note adressée aux investisseurs