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FICHE D'INFORMATION-Des entreprises du secteur de la défense signent des accords lors du forum industriel de l'OTAN
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les États-Unis prévoient d'ouvrir une installation de missiles en Europe)

Les entreprises du secteur de la défense des États membres de l'OTAN se sont réunies mardi à Ankara à l'occasion d'un forum industriel organisé en marge du sommet annuel de l'alliance , au cours duquel plusieurs accords de coopération et d'approvisionnement dans le domaine de la défense devraient être annoncés.

Voici les accords annoncés à ce jour:

SAAB Le fabricant suédois d’équipements de défense Saab SAABb.ST a déclaré que l’OTAN allait entamer des négociations officielles en vue de l’acquisition de jusqu’à 10 avions de détection précoce et de contrôle aéroportés GlobalEye.

Le directeur général Micael Johansson a déclaré aux journalistes que l’entreprise pourrait commencer les livraisons dès 2030, et que le prix final se situerait entre 400 et 450 millions de dollars par appareil.

LOCKHEED MARTIN, RHEINMETALL

Lockheed Martin LMT.N et Rheinmetall RHMG.DE ont signé mardi un protocole d’accord visant à produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne, une initiative qui marquerait la première fabrication de ce missile balistique à courte portée en dehors des États-Unis.

Par ailleurs, les États-Unis vont mettre en place un centre de maintenance en Europe pour le missile de défense aérienne avancé PAC-3 de Lockheed Martin LMT.N , a déclaré mardi le sous-secrétaire américain à la Défense, Michael Duffey. Washingtonn’exclut pas la production de ce missile à l’étranger, a-t-il ajouté, bien que l’emplacement du centre de maintenancene soit pas encore défini.

NORTHROP GRUMMAN Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que les alliés achèteraient jusqu’à cinq drones de surveillance à haute altitude MQ-4C Triton de Northrop Grumman NOC.N , la Norvège, la Finlande, l’Allemagne et le Danemark ayant signé une lettre d’intention en vue de cet achat.

AIRBUS L'OTAN va mettre en place une flotte de transport aérien stratégique composée d'avions de transport Airbus AIR.PA A400M et agrandir sa flotte actuelle d'avions ravitailleurs et de transport A330 MRTT d'un appareil, a déclaré M. Rutte.

ISAR AEROSPACE Le constructeur allemand de fusées Isar Aerospace a signé un contrat avec la société canadienne Maritime Launch Services

MAXQ.NLB afin de construire et d’utiliser une rampe de lancement dédiée à sa fusée Spectrum au Spaceport Nova Scotia, dans l’est du Canada.

OTAN

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AIRBUS
203,950 EUR Euronext Paris -2,60%
LOCKHEED MARTIN
535,280 USD NYSE -0,48%
MARTM LAUNCH SVC
0,0100 USD OTCBB 0,00%
MARTM LAUNCH SVC
0,3500 USD OTCBB -0,23%
NORTHROP GRUMMAN
548,845 USD NYSE +0,29%
RHEINMETALL
1 111,600 EUR XETRA -1,63%
SAAB RG-B
600,000 SEK LSE Intl +2,72%
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