FICHE D'INFORMATION-Boeing contre Airbus : les constructeurs aéronautiques concluent des commandes au salon aéronautique de Farnborough

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la commande d'AerCap, mise à jour des graphiques)

Les avionneurs et les compagnies aériennes ont dévoilé près de 300 commandes d’avions à ce jour au salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, Boeing BA.N devançant de justesse son rival européen Airbus AIR.PA dans la course aux contrats.

Des sources du secteur ont toutefois indiqué qu’elles s’attendaient à ce que le nombre de contrats signés n'atteigne pas les prévisions ambitieuses de 800 appareils ou plus, car Airbus et Boeing continuent de faire face à des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et à des goulots d’étranglement dans la production.

Voici les principales commandes enregistrées à ce jour, soit quelque 288 commandes fermes selon un décompte de Reuters, un chiffre comparable à celui conclu lors du précédent salon de Farnborough en 2024.

SMBC AVIATION CAPITAL

Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé que la plateforme mondiale de financement aéronautique et société de location avait commandé 100 avions 737 MAX, dont 60 737-10 et 40 737-8.

SMBC a également annoncé avoir passé une commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo, comprenant 65 A321neo et 35 A320neo, dont les livraisons devraient débuter au cours du premier semestre de la prochaine décennie.

RIYADH AIR

La compagnie aérienne saoudienne a levé ses options portant sur 28 Boeing 787 Dreamliner issus d’une commande passée en 2023, convertissant 20 de ces appareils en version 787-10, plus grande.

Elle a également confirmé une commande de six Airbus A350-1000, portant ainsi à 31 le nombre total d’appareils A350-1000 fermement commandés.

PHILIPPINE AIRLINES

Boeing a annoncé une nouvelle commande portant sur un maximum de 20 biréacteurs gros-porteurs 787-10 Dreamliner de la part de Philippine Airlines, comprenant 15 commandes fermes et cinq options.

La compagnie aérienne a également commandé neuf Airbus A350 et s'est assurée des droits d'achat pour cinq appareils supplémentaires; elle prévoit de prendre livraison du premier appareil début 2030.

AERCAP

Le géant de la location AerCap AER.N a passé commande de 15 Boeing 787 Dreamliner, dont les livraisons sont prévues jusqu’en 2033.

AUTRES COMMANDES

Uganda Airlines a annoncé avoir passé commande de quatre Boeing 737 MAX à fuselage étroit et de quatre Boeing 787 à fuselage large.

Boeing et MSC Air Cargo ont annoncé que l’opérateur de fret avait acheté cinq avions-cargos 777-8.

Luxair a commandé deux Boeing 737-10 d’une valeur de 124 millions (XX millions d'euros) de dollars, sur la base des prix estimés après remises, a indiqué le cabinet de conseil et d’analyse aéronautique IBA.

La compagnie aérienne Shohin Airlines, basée au Tadjikistan, a passé commande de quatre appareils de la famille Airbus A320neo.

JETS EMBRAER

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a indiqué que la compagnie japonaise Fuji Dream Airlines avait passé une commande ferme de deux avions régionaux E175. Cette commande a déjà été intégrée au carnet de commandes d’Embraer.

Le groupe aérien sud-américain Abra a également commandé 20 appareils E2 auprès d’Embraer, ce qui marque la première commande de ce groupe aérien auprès du constructeur brésilien.

Embraer a indiqué que la compagnie régionale espagnole Binter avait commandé cinq appareils E2, élargissant ainsi sa flotte de jets régionaux de dernière génération du constructeur brésilien.

COMMANDES DE MOTEURS

British Airways ICAG.L a annoncé avoir choisi les moteurs GTF de Pratt & Whitney RTX.N pour un maximum de 63 Airbus A320neo à venir.

Le loueur BOC Aviation, basé à Singapour, a passé sa plus importante commande de moteurs à ce jour, portant sur un maximum de 300 moteurs CFM International destinés à équiper sa flotte d'avions à fuselage étroit Airbus et Boeing en pleine expansion.

La plus grande compagnie aérienne indienne, IndiGo, a signé un protocole d’accord avec CFM International en vue d’acheter plus de 1 000 moteurs LEAP-1A, ce qui constituerait un contrat record pour le motoriste, qui a été critiqué par le secteur en raison de retards dans la maintenance.