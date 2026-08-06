FICHE D'INFORMATION-Andy O'Brien, l'initié pressenti pour prendre la tête de ConocoPhillips

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ConocoPhillips COP.N a nommé jeudi Andy O'Brien, directeur financier , au poste de directeur général. Il succède ainsi à Ryan Lance, qui occupera les fonctions de président exécutif à compter du 1er septembre, après avoir dirigé pendant plus d'une décennie ce producteur de pétrole américain.

M. O'Brien prend les rênes d'une entreprise qui affiche l'un des bilans les plus solides parmi les sociétés indépendantes d'exploration et de production.

Voici quelques informations sur M. O'Brien:

UN VÉTÉRAN DE LONGUE DATE DE CONOCO

M. O'Brien a rejoint l'ancienne société Conoco en 1997 et a passé près de trois décennies au sein de l'entreprise, occupant des postes dans les domaines des finances, de la planification et de la stratégie au sein de multiples filiales internationales avant d'accéder à des fonctions de direction.

ACTUELLEMENT DIRECTEUR FINANCIER ET RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE

Il occupe actuellement les fonctions de directeur financier et de vice-président exécutif chargé de la stratégie et des activités commerciales, supervisant les finances, la planification d'entreprise, le développement commercial, les activités commerciales, le développement durable et les technologies à faible émission de carbone.

EXPÉRIENCE DE DIRECTION

Depuis qu’il a rejoint l’équipe de direction de ConocoPhillips en 2022, M. O’Brien a dirigé plusieurs activités et fonctions clés, notamment les opérations de la société en Alaska et à l’international, les activités commerciales et liées au GNL, la stratégie d’entreprise, les relations avec les investisseurs, les finances, ainsi que les fusions et acquisitions.

À LA TÊTE DE CONOCOPHILLIPS À PARTIR DE SEPTEMBRE

M. O'Brien assumera les fonctions de président-directeur général à compter du 1er septembre, ConocoPhillips confiant la direction à un cadre interne après le mandat de Lance.