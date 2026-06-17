Fiat, Maserati: le patron de Stellantis promet d'investir en Italie, aussi via des partenariats

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Les usines italiennes de Stellantis ne seront pas laissées de côté dans le nouveau plan stratégique et bénéficieront de nouveaux modèles Fiat, Lancia ou Alfa Romeo, a voulu rassurer mercredi le directeur général du groupe automobile, Antonio Filosa, devant le Parlement italien.

Deux ou trois petites voitures électriques, prévues autour de 15.000 euros, seront notamment produites à partir de 2028 dans l'usine de Pomigliano d'Arco, près de Naples (sud). La Fiat Pandina (hybride) continuera à y être produite jusqu'en 2030, et le nouveau projet prévoit des "partenaires", comme les Chinois Dongfeng et Leapmotor en France et en Espagne.

Le pôle de Mirafiori (nord), qui souffre du succès mitigé de la petite Fiat 500, verra le modèle renouvelé en 2030-2031, avec "plusieurs énergies" (pas seulement en électrique, donc) et sous plusieurs carrosseries.

La marque de luxe Maserati, en grave difficulté, "n'est pas en vente" et une stratégie de relance sera présentée "à la fin de l’année" 2026 à Modène (nord), également dans le cadre de "partenariats" actuellement en discussion, a indiqué Antonio Filosa.

Ce plan prévoit "deux voitures amirales" comme l'ancienne Maserati Quattroporte ou le SUV Levante, a précisé Antonio Filosa à Rome, au cours d'une audition devant des commissions de l'Assemblée et du Sénat.

Après des pertes colossales en 2025, Stellantis a présenté fin mai un plan pour réduire ses coûts annuels de 6 milliards d'euros d'ici 2028 par rapport à 2025, notamment en convertissant ou en partageant certains sites sous-utilisés en Europe.

Ventes en hausse

Mais il a tenu à rassurer les parlementaires de son pays natal, dont Stellantis est le seul constructeur automobile majeur, et qui a déjà largement souffert de fermetures et de délocalisations, avec une nette baisse du nombre de voitures vendues et produites dans la Botte.

Les ventes de Stellantis, qui compte six usines d'assemblage en Italie, ont rebondi au cours des cinq premiers mois de 2026 de 15% sur un an, surtout grâce aux ventes d'hybrides et électriques à bas coût de Leapmotor.

Sur la même période, la production a augmenté de 16% sur un an dans les usines italiennes et l'entreprise a réduit de 30% son recours au chômage technique, a indiqué le successeur de Carlos Tavares.

Sans chiffrer ses engagements, Antonio Filosa a assuré qu'il "travaillerait pour faire mieux, augmenter la production et réduire le recours au chômage technique".

Les partenariats annoncés prévoient des collaborations sur la conception, la fabrication et la distribution des véhicules, sous le contrôle de Stellantis qui garde le volant avec 51% du capital, a précisé Antonio Filosa.

Antonio Filosa, Italien mais basé depuis longtemps en Amérique, s'est félicité d'initiatives prises par le gouvernement italien pour rendre le marché du travail plus flexible et baisser le coût de l'énergie, plus élevé dans la Botte que dans de nombreux pays d'Europe (205 euros le mégawattheure contre 90 euros en Espagne et 100 en France).