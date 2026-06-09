Fever-Tree grimpe à Londres après un point d'activité jugé convaincant

L'action Fever-Tree Drinks grimpe de presque 7% ce mardi à la Bourse de Londres après que le producteur de toniques et de sodas premium a déclaré avoir signé un "solide début d'exercice" et s'être montré confiant quant à l'atteinte des prévisions établies par le marché.

Le fabricant de "mixers" pétillants utilisés dans la concoction de cocktails a déclaré à l'occasion de la tenue de son assemblée générale annuelle qu'il continuait de gagner des parts de marché sur des territoires "clés" comme le Royaume-Uni, l'Europe continentale et les Etats-Unis, où sa croissance tend à accélérer grâce au partenariat conclu avec Molson Coors.

"Après une année 2025 de transition, l'entreprise amorce sa phase de croissance", se félicitent dans une note de réaction les analystes de Jefferies.

"Nous misons beaucoup sur le réseau de distribution dont bénéficie Molson Coors, une stratégie validée par le gain de nouveaux comptes qui va permettre d'accélérer le déploiement tout au long de l'année", ajoute le broker.

Des investissements qui commencent à porter leurs fruits

"Les investissements s'intensifient eux aussi : le fabricant de soft drinks a lancé sa toute première campagne marketing américaine en avril, s'appuyant sur un dispositif d'envergure mêlant TV, digital, e-commerce et une campagne de sampling à l'échelle du pays", conclut le courtier.

Fever-Tree, qui se dit bien protégé contre la montée des coûts de production grâce à ses outils de couverture sur son approvisionnement en verre, s'est surtout montré confiant dans la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires et d'Ebitda annuels établis par les analystes.

Le groupe, créé en 2005, a par ailleurs annoncé le lancement d'une tranche de rachat d'actions supplémentaire de 30 millions de livres sterling, en plus des 100 millions de livres consacrées aux acquisitions de titres en 2025 et au programme actuel de 30 millions, dont 18,9 millions ont déjà été réalisés.

La société a prévu de publier ses résultats semestriels le 10 septembre prochain.