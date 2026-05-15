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Feu vert réglementaire au rachat de Republic Wire par Nexans
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 08:35

Nexans annonce avoir reçu notification du Bureau des notifications préalables à la fusion de la Commission fédérale du commerce américaine concernant la levée anticipée du délai d'attente légal pour son projet d'acquisition de 100% de Republic Wire Inc.

"L'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence marque une étape décisive vers la finalisation de cette acquisition très stratégique", met en avant Julien Hueber, le directeur général du fabricant français de câbles pour l'électrification.

"L'intégration de Republic Wire Inc. au sein du groupe Nexans va considérablement accélérer notre expansion aux États-Unis et créer une valeur significative à long terme tant pour nos actionnaires que pour l'ensemble de nos parties prenantes", poursuit-il.

Fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati, dans l'Ohio, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 520 MEUR sur 12 mois et emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés.

Annoncée fin avril par Nexans, cette transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 MEUR, assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 MEUR, payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027.

L'opération devrait être immédiatement relutive pour le BPA avant les synergies, qui devraient atteindre leur plein régime sur trois ans, à hauteur d'environ 23 MEUR. Les coûts de mise en oeuvre sont estimés à environ 23 MEUR.

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