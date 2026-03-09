Feu vert pour Bristol Myers Squibb dans l'arthrite psoriasique active
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 07:26
Cette décision se fonde sur les résultats positifs des essais pivots POETYK PSA-1 et POETYK PSA-2, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité de Sotyktu 6 mg une fois par jour chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique active.
Dans les deux essais, le traitement par Sotyktu a entraîné une amélioration significative de l'activité de la maladie, mesurée par l'American College of Rheumatology (ACR) 20 (critère principal) et la réponse à l'activité minimale de la maladie (MDA) (critère secondaire clé).
"Cette dernière approbation de Sotyktu confirme son rôle important dans la prise en charge des symptômes cutanés et articulaires de la maladie psoriasique", commente Al Reba, vice-président senior, commercialisation cardiovasculaire et immunologie.
La FDA a approuvé Sotyktu pour la 1ère fois en 2022 pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, candidats à une thérapie systémique ou à la photothérapie. Depuis, d'autres autorités réglementaires mondiales ont approuvé Sotyktu pour cette indication.
