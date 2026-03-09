 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Feu vert pour Bristol Myers Squibb dans l'arthrite psoriasique active
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 07:26

Bristol Myers Squibb fait part de l'approbation par la FDA des États-Unis de son Sotyktu (deucravacitinib) pour le traitement des adultes atteints d'arthrite psoriasique active (PSA), en faisant ainsi le premier inhibiteur de la tyrosine kinase 2 approuvé pour cette indication.

Cette décision se fonde sur les résultats positifs des essais pivots POETYK PSA-1 et POETYK PSA-2, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité de Sotyktu 6 mg une fois par jour chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique active.

Dans les deux essais, le traitement par Sotyktu a entraîné une amélioration significative de l'activité de la maladie, mesurée par l'American College of Rheumatology (ACR) 20 (critère principal) et la réponse à l'activité minimale de la maladie (MDA) (critère secondaire clé).

"Cette dernière approbation de Sotyktu confirme son rôle important dans la prise en charge des symptômes cutanés et articulaires de la maladie psoriasique", commente Al Reba, vice-président senior, commercialisation cardiovasculaire et immunologie.

La FDA a approuvé Sotyktu pour la 1ère fois en 2022 pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, candidats à une thérapie systémique ou à la photothérapie. Depuis, d'autres autorités réglementaires mondiales ont approuvé Sotyktu pour cette indication.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
60,270 USD NYSE -0,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Yann Leriche, directeur général de Getlink, l'exploitant d'Eurotunnel le 21 février 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Le tunnel sous la Manche veut ravir des parts de marché vers l'Allemagne et la Suisse
    information fournie par AFP 09.03.2026 07:52 

    Londres-Cologne en 3 heures 45 ou Londres-Genève en 5 heures 20: après des années de déboires techniques et financiers, le tunnel sous la Manche voit désormais l'Europe (ferroviaire) à sa porte. L'arrivée prévue de nouveaux exploitants concurrents d'Eurostar - ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en forte baisse, la flambée du pétrole effraie les investisseurs
    information fournie par Reuters 09.03.2026 07:51 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi à l'ouverture, la course ‌folle des prix pétrole effrayant encore davantage les investisseurs déjà préoccupés par les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOITEC : L'indécision domine
    SOITEC : L'indécision domine
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank