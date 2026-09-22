Feu vert européen pour l'extension pédiatrique du Rinvoq d'AbbVie

Le géant pharmaceutique américain a annoncé aujourd'hui l'autorisation accordée par la Commission européenne pour son traitement Rinvoq.

Cette approbation vise la prise en charge de l'arthrite idiopathique juvénile polyarticulaire (AJIp) active, chez les patients âgés de deux ans et plus ayant présenté une réponse insuffisante ou une intolérance à au moins un traitement de fond antirhumatismal.

Le médicament, sous forme de comprimés de 15 mg et de solution buvable de 1 mg/mL dosée selon le poids, pourra être administré en monothérapie ou en association.

Cette décision renforce le portefeuille de la firme dans le secteur de l'immunologie en ciblant une pathologie grave. L'arthrite idiopathique juvénile est la maladie rhumatismale pédiatrique la plus fréquente, touchant environ 126 000 enfants en Europe. La sous-catégorie AJIp se caractérise par une inflammation d'au moins six semaines affectant au moins cinq articulations, avec un risque important de séquelles chroniques et de lésions articulaires.