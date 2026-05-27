Feu vert en vue pour l'opération à 110 milliards de dollars entre Paramount et Warner Bros

Les autorités américaines de la concurrence semblent disposées à donner leur feu vert au rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour 110 milliards de dollars, selon des informations publiées mardi par Semafor, qui cite des sources proches du dossier.

Le média précise que cette orientation favorable aurait émergé à l'issue d'une réunion de deux heures organisée au Département américain de la Justice (DOJ).

Lors de cet échange, le directeur général de Paramount, David Ellison, aurait notamment assuré que le groupe entendait continuer à privilégier les sorties de films en salles.