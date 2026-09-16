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Feu vert de la FDA pour Medtronic et son système Hugo
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 12:42
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Le géant des technologies médicales a franchi une nouvelle étape stratégique sur le marché américain de la chirurgie assistée par robotique. Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont officiellement homologué l'instrument LigaSure RAS Maryland pour une utilisation sur la plateforme robotique Hugo RAS.

Cette autorisation permet au groupe d'intégrer sa technologie emblématique de scellement vasculaire, déjà déployée dans plus de 45 millions d'interventions à l'échelle mondiale au cours des deux dernières décennies, à son système robotique phare sur le marché américain. L'instrument, conçu exclusivement pour fonctionner avec la plateforme d'énergie Valleylab FT10, permet de sceller et couper des vaisseaux et tissus allant jusqu'à 7 mm de diamètre en environ deux secondes, tout en limitant la diffusion thermique.

Déjà déployé à l'international dans plus de 35 pays pour plus de 50 types d'interventions, le système avait vu l'instrument LigaSure RAS Maryland introduit sur le marché européen en 2025 à la suite de l'obtention du marquage CE. Cette avancée américaine vient renforcer l'offre globale de l'entreprise face à la montée en puissance de la chirurgie robotique dans les établissements de santé.

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