information fournie par Boursorama avec AFP • 19/08/2025 à 10:18

Feu vert de la BCE à l'italienne Mediobanca pour acquérir Banca Generali

La Banque centrale européenne (BCE) a donné son feu vert à la banque d'affaires italienne Mediobanca pour son projet de rachat de la société de gestion de patrimoine Banca Generali, a annoncé mardi Mediobanca.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Dans un bref communiqué, la banque affirme avoir reçu ce mardi "l'autorisation de la BCE pour prendre le contrôle,direct de Banca Generali".

De ce fait, Mediobanca précise qu'elle devra présenter à la BCE dans un délai de six mois un "plan d'intégration" de sa nouvelle acquisition, qui devra notamment comprendre le calendrier des activités d'intégration de Banca Generali au sein de Mediobanca.

FIn juillet, Mediobanca avait déjà annoncé que le gouvernement italien avait décidé de ne pas utiliser son "golden power", qui aurait imposé des conditions contraignantes à l'opération et risqué d'entraver le projet.

En avril, Mediobanca a annoncé une offre d'achat de 6,3 milliards d'euros sur Banca Generali, qu'elle financerait grâce à sa participation de 13,1% dans l'assureur Generali.

Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par une série d'offres publiques d'achat hostiles en Italie.

Mediobanca tente ainsi elle-même de repousser une offre publique d'achat hostile lancée en janvier par la banque publique Banca Monte Paschi di Siena (MPS), qui valorisait Mediobanca à 13,4 milliards d'euros.