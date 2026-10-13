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Feu vert de l'UE à l'acquisition de Kenvue (Neutrogena) par Kimberly-Clark (Kleenex)
information fournie par Boursorama avec AFP 13/10/2026 à 17:21

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L'Union européenne a annoncé mardi avoir donné son feu vert au rachat, pour 48,7 milliards de dollars, du géant américain des biens de consommation Kimberly-Clark par l'entreprise de santé Kenvue, en s'assurant que les produits d'hygiène féminine restent "abordables".

(illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

(illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

Basée au Texas, Kimberly-Clark fabrique un large éventail de produits à base de papier et textile, avec des marques comme Huggies, Kleenex et Kotex. Kenvue gère de son côté des marques de santé grand public, allant de Neutrogena et Listerine aux antalgiques Tylenol et à Nicorette.

La Commission européenne, régulateur de la concurrence dans l'UE, a jugé que cette acquisition réduirait la concurrence sur les marchés de l'approvisionnement en tampons, en particulier en République tchèque, en Estonie et en Slovaquie.

Kimberly-Clark a proposé de céder toutes ses marques de tampons et autres produits d'hygiène féminine vendus dans l'Espace économique européen, qui comprend les 27 pays de l’UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Les marques concernées sont Kotex, y compris la sous-marque Lidie, ainsi que Camelia et Record, a indiqué la Commission dans un communiqué.

L'UE a annoncé qu'elle avait approuvé le rachat de ces marques par l'entreprise turque Dilek.

"L'engagement de Kimberly-Clark de céder ses marques d'hygiène féminine, dont Kotex, Camelia et Record, préservera la concurrence, le choix et des prix abordables pour les femmes", a déclaré la commissaire à la Concurrence de l'UE, Teresa Ribera, dans un communiqué.

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