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Feu vert de Bruxelles au rachat de Fnac Darty par EP Group
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 07:40

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Le groupe de distribution et EP FR HOLDCo, le véhicule créé par EP Group dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA), ont annoncé avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations.

Cette décision constitue la dernière autorisation nécessaire à la réalisation de l'opération. En conséquence, l'Autorité des marchés financiers (AMF) doit publier dans les prochains jours le calendrier définitif de l'OPA, indiquant notamment la date de clôture de la période d'apport, qui est attendue pour le début du mois de novembre 2026.

Rappel des modalités de l'offre

L'offre publique porte sur l'ensemble des actions et des OCEANEs (Obligations à Option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes) en circulation de Fnac Darty. Le prix par action est de 35 euros (ajusté après le versement d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2025) et le prix par OCEANE est de 81,16 euros.

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