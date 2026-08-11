Feu vert de Bruxelles à Restylane Shaype (Galderma) pour le menton

Galderma fait part de l'approbation dans l'Union européenne de son Restylane Shaype, présenté comme le "premier et unique acide hyaluronique injectable pour le modelage du visage", pour une augmentation temporaire de la région du menton.

Conçu pour l'injection profonde afin d'épouser et de se modeler sur l'os, Restylane Shaype offre un effet unique imitant l'os, permettant une amélioration structurelle immédiate et naturelle du bas du visage sans chirurgie, selon le laboratoire suisse spécialisé en dermatologie.

Reposant sur la nouvelle technologie NASHA HD de Galderma, Restylane Shaype est le gel injectable d'acide hyaluronique le plus ferme disponible parmi les produits leaders du marché du comblement facial, avec le G' (mesure de fermeté) le plus élevé de la gamme Restylane.

Galderma précise que, dans une étude pivot de 12 mois, 83% des personnes traitées avec Restylane Shaype ont montré une amélioration de la structure et de la définition à trois mois (66% à 12 mois), et que 84% des patients accepteraient d'être à nouveau traités avec Restylane Shaype.

Les injections de Restylane Shaype sont administrées avec une seringue de nouvelle génération afin d'améliorer la précision et le contrôle grâce à son design ergonomique et à la connexion optimisée entre la seringue et l'aiguille.